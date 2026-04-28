Meramlı izcilerden duygulandıran vatan nöbeti

Çanakkale’nin manevi atmosferi bir kez daha genç yüreklerin adımlarıyla canlandı. Meram Belediyespor İzci Kulübü, “Dedeciğim ben geldim’, ‘Ben de oradaydım’ ve ‘57. Alayın izinde” sloganlarıyla gerçekleştirilen 57. Alay Milli Bilinç Kampında duygu dolu anlara tanıklık etti. Kulüp önderi Hakan Uğurluabacı liderliğinde 3 lider ve 22 kız-erkek izciden oluşan ekip, 22-26 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen bu anlamlı organizasyonda yer alarak tarihle iç içe, unutulmaz bir deneyim yaşadı.

AYNI YERDE AYNI YOLDA AYNI DUYGULARLA

Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen yaklaşık 3 bin izci, Eceabat ilçesine bağlı Kocadere Köyü’ndeki kamp alanında buluştu. Günler boyunca çadırlarda kalan izciler, sadece bir kamp değil; aynı zamanda bir bilinç yolculuğuna çıktı. Program kapsamında izciler, şehitlikleri ziyaret ederek ecdadın emanetiyle buluştu. Bigalı Köyü ve Atatürk Evi Müzesi gezileriyle, bir zamanlar karargâh olarak kullanılan mekânlarda tarihin izlerini hissettiler. Anlatılan cephe hikâyeleri, özellikle 57. Alayın Anzak çıkarmasına karşı verdiği mücadele, genç izcilerin zihinlerinde derin izler bıraktı.

111 YIL ARADAN SONRA GÖZYAŞI VE GURURLA AYNI VATAN NÖBETİ

111 yıl önce vatan uğruna yürüyen kahramanların izinden giden izciler, aynı yollarda yürüyerek tarihle adeta bütünleşti. Gözyaşlarıyla karışan bu yürüyüş, tüm izciler için hayatlarının en anlamlı anlarından biri oldu. Kampın en etkileyici yanı ise gece gerçekleştirilen vatan nöbetiydi. Gece boyunca kız izciler Kur’an-ı Kerim ve mevlid okuyarak dualar ederken, erkek izciler ise sabaha kadar nöbet tuttu. Gece boyunca yükselen dualar, adeta geçmişten bugüne bir köprü kurdu. Aynı topraklarda, aynı gökyüzü altında nöbet tutan gençler, vatan sevgisinin ne demek olduğunu derinden hissetti.

‘ÇANAKKALE RUHU NESİLDEN NESİLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK’

Etkinlik boyunca izciler hem büyük bir mutluluk hem de duygusal anlar yaşadı. Şehitliklerde edilen dualar, anlatılan kahramanlık hikâyeleri ve yapılan yürüyüşler sırasında birçok izci gözyaşlarını tutamadı. Bu kamp, sadece bir etkinlik değil; bir neslin tarihini tanıdığı, kökleriyle bağ kurduğu ve vatan sevgisini yüreğinde hissettiği güçlü bir deneyim oldu. Meram Belediyespor İzci Kulübü izcilerinin katılım sağladığı bu anlamlı organizasyon, gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesi adına önemli bir adım oldu ve dünyaya ‘57. Alayın ruhu, yüzyıllar geçse de unutulmayacak ve nesilden nesile yaşamaya devam edecek’ mesajı verdi.