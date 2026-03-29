Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 30 Mart Pazartesi günü
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 30 Mart Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA SELÇUKLU AKŞEMSETTİN MAHALLESİ HACICAYI Sokak KONYA SELÇUKLU KALEKÖY MAHALLESİ KALEKÖY Caddesi KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26179. Sokak KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26184. Sokak KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ 26188. Sokak KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ ANKARA Caddesi KONYA SELÇUKLU YAZIBELEN MAHALLESİ YAZIBELEN Caddesi KONYA SELÇUKLU ARDIÇLI MAHALLESİ YENİ İSTANBUL Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA MERAM BAYAT MAHALLESİ 23101. Sokak KONYA MERAM BAYAT MAHALLESİ 23105. Sokak KONYA MERAM BAYAT MAHALLESİ 23106. Sokak KONYA MERAM BAYAT MAHALLESİ 23122. SOKAK Sokak KONYA MERAM BAYAT MAHALLESİ BAYAT Caddesi KONYA MERAM HATUNSARAY MAHALLESİ 23419. Sokak KONYA MERAM HATUNSARAY MAHALLESİ 23421. Sokak KONYA MERAM HATUNSARAY MAHALLESİ 23424. Sokak KONYA MERAM HATUNSARAY MAHALLESİ 23429. Sokak KONYA MERAM HATUNSARAY MAHALLESİ 23438. Sokak KONYA MERAM HATUNSARAY MAHALLESİ 23439. Sokak KONYA MERAM HATUNSARAY MAHALLESİ 23440. Sokak KONYA MERAM HATUNSARAY MAHALLESİ GÜZELKILINÇ Caddesi KONYA MERAM HATUNSARAY MAHALLESİ HATUNSARAY (.HATUNSARAY) Caddesi KONYA MERAM ULUIRMAK MAHALLESİ İSMAİL KETENCİ CADDESİ Caddesi KONYA MERAM ULUIRMAK MAHALLESİ İSMAİL KETENCİ CADDESİ Caddesi KONYA MERAM ULUIRMAK MAHALLESİ KARAMAN Caddesi
KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ BAŞDEMİR Sokak KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ BAŞLANGIÇ Sokak KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ CEZAYİR Caddesi KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ DAMAT MUSTAFA PAŞA Caddesi KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ ERBİL Sokak KONYA KARATAY SELİMSULTAN MAHALLESİ KIVILCIM Sokak KONYA KARATAY SÜRÜÇ MAHALLESİ SÜRÜÇ Caddesi KONYA KARATAY YENİCE MAHALLESİ AKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi KONYA KARATAY KARAKAYA MAHALLESİ 22990. Sokak KONYA KARATAY KARAKAYA MAHALLESİ 22992. Sokak KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ AHAVEYN Sokak KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ AKSAY ÖNCEL Sokak KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ ALKARANLI Sokak KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ AMASYA Sokak KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ BOYDAŞ Sokak KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ EMİRGAZİ Sokak KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ ERİŞKİN Sokak KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ HASOĞUZ Sokak KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ KARAMAN Caddesi KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ KARAMAN Caddesi KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ KARAMAN Caddesi KONYA KARATAY MENGENE MAHALLESİ YEGANE Sokak KONYA KARATAY SARIYAKUP MAHALLESİ BOYDAŞ Sokak KONYA KARATAY SARIYAKUP MAHALLESİ EMİRGAZİ Sokak KONYA KARATAY SARIYAKUP MAHALLESİ KARAMAN Caddesi