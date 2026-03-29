  • Haberler
  • Konya
  • ​Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 30 Mart Pazartesi günü

​Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 30 Mart Pazartesi günü

​Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 30 Mart Pazartesi günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..

Ümmü Gülsüm Dündar
TAKİP ET Google News ile Takip Et

SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

30.03.2026 08:00 - 30.03.2026 16:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUAKŞEMSETTİN MAHALLESİHACICAYI Sokak 
KONYASELÇUKLUKALEKÖY MAHALLESİKALEKÖY Caddesi 
KONYASELÇUKLUYAZIBELEN MAHALLESİ26179. Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIBELEN MAHALLESİ26184. Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIBELEN MAHALLESİ26188. Sokak 
KONYASELÇUKLUYAZIBELEN MAHALLESİANKARA Caddesi 
KONYASELÇUKLUYAZIBELEN MAHALLESİYAZIBELEN Caddesi 
30.03.2026 12:00 - 30.03.2026 13:00 tarihleri arasında Pano Bakımı nedeni ile
KONYASELÇUKLUARDIÇLI MAHALLESİYENİ İSTANBUL Caddesi 

 

MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

 

30.03.2026 09:30 - 30.03.2026 17:30 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23101. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23105. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23106. Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİ23122. SOKAK Sokak 
KONYAMERAMBAYAT MAHALLESİBAYAT Caddesi 
30.03.2026 10:00 - 30.03.2026 15:00 tarihleri arasında Küçük Ek Tesis Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23419. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23421. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23424. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23429. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23438. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23439. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİ23440. Sokak 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİGÜZELKILINÇ Caddesi 
KONYAMERAMHATUNSARAY MAHALLESİHATUNSARAY (.HATUNSARAY) Caddesi 
30.03.2026 13:00 - 30.03.2026 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAMERAMULUIRMAK MAHALLESİİSMAİL KETENCİ CADDESİ Caddesi 
KONYAMERAMULUIRMAK MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAMERAMULUIRMAK MAHALLESİKARAMAN Caddesi 

 

KARATAY'DA YAŞANACAK KESİNTİLER

 

30.03.2026 09:00 - 30.03.2026 12:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBAŞDEMİR Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİBAŞLANGIÇ Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİCEZAYİR Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİDAMAT MUSTAFA PAŞA Caddesi 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİERBİL Sokak 
KONYAKARATAYSELİMSULTAN MAHALLESİKIVILCIM Sokak 
30.03.2026 09:00 - 30.03.2026 16:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAKARATAYSÜRÜÇ MAHALLESİSÜRÜÇ Caddesi 
KONYAKARATAYYENİCE MAHALLESİAKSARAY ÇEVRE YOLU Caddesi 
30.03.2026 10:00 - 30.03.2026 17:00 tarihleri arasında Kapsamlı Bakım nedeni ile
KONYAKARATAYKARAKAYA MAHALLESİ22990. Sokak 
KONYAKARATAYKARAKAYA MAHALLESİ22992. Sokak 
30.03.2026 13:00 - 30.03.2026 17:30 tarihleri arasında Bakım Çalışması nedeni ile
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİAHAVEYN Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİAKSAY ÖNCEL Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİALKARANLI Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİAMASYA Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİBOYDAŞ Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİEMİRGAZİ Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİERİŞKİN Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİHASOĞUZ Sokak 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
KONYAKARATAYMENGENE MAHALLESİYEGANE Sokak 
KONYAKARATAYSARIYAKUP MAHALLESİBOYDAŞ Sokak 
KONYAKARATAYSARIYAKUP MAHALLESİEMİRGAZİ Sokak 
KONYAKARATAYSARIYAKUP MAHALLESİKARAMAN Caddesi 
Bakmadan Geçme

