Konya'nın bu ilçesinde iki mevsim yaşanıyor

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü çevresinde ilkbaharın gelişiyle doğal güzellikler kendini gösteriyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Torosların uzantısı 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip Anamas Dağı, Beyşehir Gölü Havzası'nı kuzey ve batı yönlerinden çevreliyor.

Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağ, eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsüyle dikkati çekiyor.

Beyşehir Gölü'nün adalarında yeşil çayırlar kendini gösterirken, çiçek açan ağaçlar ile zirvelerdeki kar örtüsünün oluşturduğu manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kazandırıyor.

Sisli dağları, geniş çayırları ve göl üzerindeki adalarıyla dikkat çeken bölge güzel görüntüler sunarken, Kurucuova Mahallesi açıklarındaki iki ada çevresinde uçuşan martı sürüleri doğaya ayrı bir hareket katıyor.

Bir Tarafta kış, bir tarafta ilkbahar

Yüksek kesimlerde kar manzaraları görülürken arazilerde açan çiçekler iki mevsimi de bir arada yaşattı. Derelerin debisinde yaşanan artış Beyşehir Gölü'nü besledi.

Anamas Dağı'nın zirvesinde bulunan yaklaşık 1 metre kar, arazide açan lalelerle birlikte kırmızı, beyaz, yeşil ve maviyi buluşturdu.

Bölgedeki renk cümbüşü fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sağladı.