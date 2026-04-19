Konya'nın bu ilçesinde iki mevsim yaşanıyor

Konya'nın Beyşehir ilçesi iki mevsime de kucak açtı.

Konya'nın bu ilçesinde iki mevsim yaşanıyor
Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir ilçesi, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü çevresinde ve 2.998 metrelik Anamas Dağı eteklerinde iki mevsimi bir arada sunuyor.
  • Yüksek kesimlerdeki yaklaşık 1 metrelik kar örtüsü ile arazide açan laleler; kırmızı, beyaz, yeşil ve mavi renk cümbüşü yaratıyor.
  • Bölge; sisli dağları, geniş çayırları, göl üzerindeki adaları ve Kurucuova açıklarındaki martı sürüleriyle fotoğrafçılara eşsiz manzaralar sunuyor.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü çevresinde ilkbaharın gelişiyle doğal güzellikler kendini gösteriyor.

Konya Beyşehir Gölü çevresinde 2026 yılı ilkbahar mevsimiyle birlikte yeşile bürünen doğa, Anamas Dağı'nın karlı zirveleriyle birleşerek eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki Torosların uzantısı 2 bin 998 metre yüksekliğe sahip Anamas Dağı, Beyşehir Gölü Havzası'nı kuzey ve batı yönlerinden çevreliyor.

Beyşehir Gölü'ne hakim konumun yanı sıra onlarca yaylayı barındıran dağ, eteklerinden zirvesine kadar uzanan kar örtüsüyle dikkati çekiyor.

2 bin 998 metre yüksekliğindeki Anamas Dağı eteklerinde çiçek açan ağaçlar ve Kurucuova Mahallesi açıklarındaki adalarda uçuşan martı sürüleri, Beyşehir Gölü havzasında kış ve baharı bir arada yaşatıyor.

Beyşehir Gölü'nün adalarında yeşil çayırlar kendini gösterirken, çiçek açan ağaçlar ile zirvelerdeki kar örtüsünün oluşturduğu manzara, bölgeye ayrı bir güzellik kazandırıyor.

Sisli dağları, geniş çayırları ve göl üzerindeki adalarıyla dikkat çeken bölge güzel görüntüler sunarken, Kurucuova Mahallesi açıklarındaki iki ada çevresinde uçuşan martı sürüleri doğaya ayrı bir hareket katıyor.

Adaköy'de açan laleler ve kar manzarasıyla fotoğraf tutkunlarını cezbeden Beyşehir-Yeşildağ güzergahı, Beyşehir Kültür ve Tanıtım Derneği verilerine göre doğa turizmi için en canlı dönemini geçiriyor.

Bir Tarafta kış, bir tarafta ilkbahar 

Yüksek kesimlerde kar manzaraları görülürken arazilerde açan çiçekler iki mevsimi de bir arada yaşattı. Derelerin debisinde yaşanan artış Beyşehir Gölü'nü besledi.

Konya'nın bu ilçesinde iki mevsim yaşanıyor

Anamas Dağı'nın zirvesinde bulunan yaklaşık 1 metre kar, arazide açan lalelerle birlikte kırmızı, beyaz, yeşil ve maviyi buluşturdu.
Bölgedeki renk cümbüşü fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sağladı.

AA

