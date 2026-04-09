Konya'daki bu mahalleye yeni bir sosyal tesis kazandırılıyor
Konya yer alan mahalleye inşa edilen çok amaçlı salon ve iş yerlerinden oluşan sosyal tesisin yapımını tamamladı.
Haberin Özeti
- • Karatay Belediyesi, Konya'nın Kızören Mahallesi'nde çok amaçlı salon ve iş yerlerinden oluşan yeni bir sosyal tesisin yapımını tamamladı.
- • Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tesisin vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayarak önemli bir sosyal merkez olacağını belirtti.
- • Başkan Kılca, yapılan yatırımlarla merkeze uzak mahallelerin şehir merkezlerinden farkının kalmadığını vurgulayıp projelere devam edeceklerini ifade etti.
Karatay Belediyesi, Kızören Mahallesi’ndeki çok amaçlı salon ve iş yerlerinden oluşan sosyal tesisin yapımını tamamladı.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Merkeze uzak mahallelerimizin yolları, parke çalışmaları, kültürel ve sosyal tesisleri ile daha birçok yatırımımız sayesinde artık şehir merkezlerinden fark kalmadı” dedi.
Karatay Belediyesi, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak ilçeye ekonomik, sosyal ve yaşam kalitesini artıran yatırımlar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kızören Mahallesi’ndeki sosyal tesisin resmi açılışı kısa sürede gerçekleştirilecek. Tesis, hem vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacak hem de sosyal bir merkez olarak hizmet verecek.
Karatay’ın Her Sokağında Hizmet Var
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Kızören’de vatandaşların ihtiyaç duyduğu iş yerlerini kapsayan tesisin yapımını tamamladıklarını belirterek bölge halkına hayırlı olmasını diledi.
Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak hem merkezde hem de merkeze uzak mahallelerde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler ürettiklerini belirtti. Mahalleleri yerinde ziyaret ederek ihtiyaçları tespit ettiklerini ve gerekli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.
Hasan Kılca, sözlerine şöyle devam etti:
“Merkeze uzak mahallelerimizin yolları, parke çalışmaları, kültürel ve sosyal tesisleri ile daha birçok yatırımımız sayesinde artık şehir merkezlerinden fark kalmadı. Şimdi de Kızören Mahallesi’nde kazandırdığımız, iş yerlerinden oluşan tesisimizin yapım çalışmalarını tamamladık. Bizler, halka hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunu bilerek işimize dört koldan sarılıyoruz. Karatay’ın her sokağında, her mahallesinde hizmet belediyeciliği var. Karatay Belediyesi olarak fayda odaklı projeler üretmeye ve vatandaşlarımız için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.”