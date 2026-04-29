Konya'da toplu ulaşımda yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli

Konya Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından paylaşılan yeni verilere göre, Konya’da toplu ulaşım ücretlerinde güncellemeye gidildi. Yapılan düzenleme ile birlikte Konya, Türkiye’nin diğer büyükşehirleri olan İstanbul, Ankara ve İzmir ile kıyaslandığında en ekonomik ulaşım imkanını sunan şehir unvanını koruyor.

Diğer şehirlerdeki mevcut rakamlarla kıyaslandığında aradaki fark dikkat çekiyor:

İstanbul: Tam 42 TL / İndirimli 20,5 TL

Ankara & İzmir: Tam 35 TL

Bursa: Tam 52,5 TL

Konya: Tam 29 TL / İndirimli 12 TL

EN UCUZ ULAŞIM YİNE KONYA’DA

Düzenli kullanıcılar için sunulan abonman seçenekleri de netleşti. 29 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tarifede; indirimli abonman ücreti 450 TL, tam abonman ücreti ise 1.850 TL olarak uygulanacak. Bu rakamlar, özellikle öğrenci ve çalışan kesim için ulaşım maliyetlerini minimize etmeyi hedefliyor. Yeni ulaşım tarifesinin bugün itibarıyla uygulanmaya başladığı belirtilirken, Konya’nın uygun fiyat politikasıyla diğer büyükşehirlere örnek olduğu değerlendiriliyor. Artan yaşam maliyetleri karşısında toplu ulaşım fiyatlarının düşük tutulması, vatandaşların bütçesine olumlu katkı sağlarken, Konya bu alanda Türkiye’nin en avantajlı şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.