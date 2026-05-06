Konya'da tarımın dijital geleceği masaya yatırıldı

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen kongre, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Çin, Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Romanya, Yemen ve Nijer'den akademisyen, araştırmacı ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. Dijital tarımın geleceğinden yapay zeka destekli sistemlere, sürdürülebilir üretim modellerinden akıllı sulamaya kadar birçok başlığın ele alındığı akademik oturumların yanı sıra festival alanındaki stantlarda da yenilikçi tarım teknolojileri katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Açılış programında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu, tarımın günümüzde yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir alan haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Bayramoğlu, "Günümüzde tarımın karşı karşıya olduğu sorunlar çok boyutludur: İklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, artan nüfus ve küresel tedarik zinciri kırılmaları, tarımı sadece ekonomik değil, stratejik bir güvenlik meselesi haline getirmiştir. Bu yeni dönemin en kritik kavramı ise gıda arz güvenliğidir. Ancak bu yeni paradigmada başarı, daha fazla üretmekle değil, akıllı, verimli ve sürdürülebilir üretmekle ölçülmektedir. Bu nedenle geleneksel tarım anlayışı ile geleceği yönetmek mümkün değildir. Tarım artık sensörlerle izlenen, yapay zeka ile analiz edilen, veri ile yönetilen ve otonom sistemlerle yürütülen bir yapıya dönüşmektedir. Bu dönüşümün adı dijital tarım ekosistemidir. Bu sürecin merkezinde gençler yer almaktadır. Tarım artık sadece toprağı işlemek değil, veriyi okumak, teknolojiyi geliştirmek ve sistemi yönetmektir. Üniversite, sanayi, kamu ve üretici arasında güçlü bir entegrasyon şarttır. Konya'nın bu dönüşümde öncü olabilecek güçlü bir potansiyele sahip olduğuna inanıyoruz" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Harmankaya ise kongrenin disiplinler arası iş birliğine katkı sunacağını ifade etti. Kongrenin farklı disiplinlerden bilim insanlarını, araştırmacıları ve sektör temsilcilerini bir araya getirdiğini belirten Harmankaya, "Kongremiz bilgi alışverişini teşvik etmeyi, yenilikçi çözümleri tartışmayı ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Sunulacak bildiriler ve yapılacak tartışmaların tarımın dijital geleceğine ışık tutacağına inanıyorum. Tarımda dijital dönüşüm, yalnızca teknolojik bir değişim değil, aynı zamanda bir zihniyet dönüşümüdür. Bu süreçte özellikle genç araştırmacılar ve öğrenciler kritik bir rol üstlenecektir. Selçuk Üniversitesi olarak bilimsel üretimi teşvik eden, yenilikçi yaklaşımları destekleyen ve toplumsal faydayı önceleyen çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziraat Fakültemiz de güçlü akademik kadrosuyla bu alanda öncü rol üstlenmektedir" dedi.

Program, açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. İskender Yıldırım'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen davetli konuşmacılar oturumu ile devam etti. Oturumda Kansas State University Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ajay Sharda, Tennessee State University Öğretim Üyesi Assoc. Prof. Dr. Erdem Erdemir ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcin, tarımın geleceği, tarımda yapay zeka ve uluslararası ticarette dijital teknoloji konularında sunumlar gerçekleştirdi.