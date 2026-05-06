Konya 13. yüzyılda ilim irfan yuvası olmuştu

NEÜ Köyceğiz Yerleşkesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Akkuş, “Konya’nın ve Anadolu’nun en önemli yüzyılı, 13. yüzyıldır. Anadolu irfanının ortaya çıktığı bu yüzyılda Anadolu’da çok büyük mütefekkir ve mutasavvıfların olduğu yüzyıldır. Anadolu ve Konya’yı büyük kılan bu büyük alimlerdir.

Onların 13. yüzyıl ve akabinde de Osmanlı Dönemi’nde devam eden bir irfan yolculukları var. Osmanlı Dönemi’nde de Türkistan coğrafyasından birçok alim Konya’ya gelmiş. Onların gelişleriyle ilgili birçok konuyu anlatıyoruz ama hepsi manevi bir işaret üzere bu bölgenin ihyası için gelmişler ve burayı kalkındırmışlar. Bizler de onların oluşturduğu irfan birikiminden dolayı hepsine müteşekkiriz”şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Doç. Dr. Mustafa Yıldırım’ın icrasıyla “Feleklerin Nağmesi” başlıklı musiki dinletisi gerçekleştirilerek katılımcılara manevi bir atmosfer sunuldu. Dinleti sonrasında Doç. Dr. Mustafa Yıldırım’a plaket takdim edildi ve söyleşi programına geçildi.

Moderatörlüğünü Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan’ın yaptığı “Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ile Ailesinin Konya’ya Teşrifleri, Mevlevîlik ve Sema” başlıklı söyleşide Mevlânâ’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, Mevlevîlik geleneği, Hz. Mevlânâ’nın Konya’ya gelişi ve tasavvufi mirasın günümüze yansımalarını anlattı.

Bayru, Öğrencilere Seslendi

Öğrencilere, hayata dair tavsiyelerde bulunan Bayru, “Kendinizi sevin canlar. Çünkü Allah bizi sevdiği için yarattı değil mi? Allah bilinmek ve sevilmek için kâinatı yarattı. En şerefli mahluk olarak insanı yarattı ve kâinatta yarattığı her şeyi insanın emrine verdi. Demek ki biz gerçekten sevilmeye layık şekilde yaratıldık.

Onun için Allah’ın bize vermiş olduğu hediyelerin farkına varın. Her zaman yüzünüz gülsün. Hani bardağın dolu tarafı ve boş tarafı vardır ya, ben her zaman dolu tarafa bakıyorum. Bu demek ki Allah’ın bana neler verdiğinin farkındayım. Ama aynı zamanda boş tarafı nasıl doldurabilirim diye de çalışıyorum.

O zaman insan kendini daha güçlü hissediyor. Bir kere Allah benimle beraber. Nasıl bir anne baba çocuğunun zarar görmesini istemezse, Allah da bizim zarar görmemizi istemez. Geçenlerde bir doktor sormuştu; ‘Hayatınızda hiç zorluk yaşamadınız mı?’ diye. Mümkün mü dedim, bu yaşa kadar hayatın hep yükselen bir çizgide gitmesi? Tabii ki yaşadım, birçok zorluk yaşadım. ‘Ah’ dediğim zamanlar da oldu.

Ama inanın ki size de tavsiyem şudur: ‘Ah’ dediğiniz anda hemen farklı düşünmeye başlayın. Bu dert gibi görünen, bu zorluk gibi görünen şeyler aslında okulda sevmediğimiz dersler gibidir. O sevmediğimiz dersten de mutlaka geçer not almalıyız ki bir üst sınıfa geçebilelim. Böyle düşünün. O ‘ah’ dediğiniz şeyin içindeki dersi bulmaya çalıştığınızda, inanın o şiddeti azalır ve akıl devreye girer. ‘Bunu nasıl yenebilirim? Nasıl bir çözüm bulup kendimi bundan kurtarabilirim?’ diye düşünmeye başlarsınız. Benim size tavsiyem budur”şeklinde konuştu.

Etkinlik, Hz. Mevlânâ’nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru’ya çiçek ve tablo takdiminin ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.