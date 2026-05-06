İlhan Palut'lu Konyaspor, İstanbul takımlarını dize getirdi

Tümosan Konyaspor, son dönemde aldığı galibiyetlerle dikkat çekerken, ülke gündemine oturdu. Yeşil-beyazlılar, kısa sürede Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ı mağlup ederek ulaşılması güç bir başarıya imza attı. 2 ay öncesine kadar küme düşmeye en yakın adaylar arasında gösterilen Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile hayata döndü. İlhan Palut ile önce krizden çıkan ve ardından haftalar öncesinde Süper Lig’de kalmayı başaran Konyaspor, Türkiye Kupası’nda final biletini aldı.

Tarihinde ikinci kez kupada final oynayacak olan Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, yarı finalde ise Beşiktaş’ı mağlup ederek adını finale yazdırdı. Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş karşısında maçın son saniyelerinde Bardhi’nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak aynı zamanda kare ası da tamamlamış oldu. 21 Şubat’ta lig maçında Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Konyaspor, 21 Nisan’da Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe’yi 1-0 ve sonrasında yine ligde 27 Nisan’da Trabzonspor’u 2-1 yendi. Konyaspor son olarak kupa yarı finalinde Beşiktaş’ı devirerek, son 2.5 ayda Süper Lig’in gediklileri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’u devirerek ulaşılması güç bir başarıya imza attı.