Konya'da çiftçilere önemli uyarı

Konya'da üreticilere ilaçlama ve gübreleme konusunda bilgilendirme yapıldı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde Yıldızlı Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda uzman ekipler üreticilerle bir araya geldi. Çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, ilaçlama ve gübreleme konularında doğru ve güncel uygulamalar ele alındı.

Yörede yaygın olarak yetiştirilen kiraz ve elma üretiminde karşılaşılan hastalıklar, zararlılarla mücadele yöntemleri ve verim artırıcı teknikler detaylı şekilde anlatıldı. Toplantıda bilinçsiz ilaç kullanımının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekilirken, doğru zamanlama ve uygun dozda ilaçlamanın ürün kalitesi ve verim açısından kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Ayrıca gübrelemede toprak analizi yapılmasının gerekliliği, bitkinin ihtiyacına uygun gübre seçimi ve sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

