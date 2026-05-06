HİSDER'de güvenli gıda sağlıklı yaşam

HİSDER (Hikmet İlim ve Sanat Derneği) 'in Karatay Belediyesi Şemsi Tebrizi Sosyal Tesisleri’nde düzenlediği Pazartesi Toplantıları’nda Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selman Türker “Dünya Gıda Güvencesi Güvende mi? “ konusunda slayt eşliğinde dernek üyelerine bilgi verdi.

“Gıda Güvencesi ve Güvenliği” kavramları üzerinde duran Türker, modern toplumların karşı karşıya kaldığı en önemli küresel sorunlar arasında yer alan ve sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sistemlerinin temelini oluşturduğunu, gıda güvencesinin bütün insanların; her zaman, aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan besin ihtiyaçlarını ve gıda önceliklerini karşılayabilmek amacıyla; yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan erişebilmesi olduğunu; gıda güvenliğinin ise gıdanın tarladan-çiftlikten sofraya (çatala) gelene kadar geçireceği tüm evrelerde (hasat, işleme, taşıma, depolama, dağıtım ve hazırlık); fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak insan sağlığına zarar verebilecek her türlü tehlikenin önlenmesi için alınan tedbirlerin tümünü ifade ettiğini söyledi.

Gıda güvenliğinin gıdanın sağlığa zarar vermemesi esasını oluşturduğunu şema üzerinde açıklayan Türker, helal gıdanın önemi üzerinde durdu: “HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları), gıda üretim süreçlerinde biyolojik, kimyasal ve fiziksel riskleri önceden belirleyerek önlenmesini sağlayan sistematik bir gıda güvenliği yönetim sistemidir. Hammaddeden tüketime kadar tüm aşamaları kapsar, 7 temel prensibe dayanır ve güvenli gıda üretimini garanti eder SMIIC ‘Helal Gıda’ serifikasyonudur. Helal belgelendirme, İslami kurallara uygun ürün ve hizmetlerin tüketicilere güvenle sunulabilmesi amacıyla oluşturulmuş hem dinî hem de gıda güvenliği standartlarını içeren sistematik bir değerlendirme sürecidir. SMIIC, helal gıda konusunda Helal Akreditasyon Kurumu HAKitan onaylı kuruluş olarak faaliyetlerini yürütmektedir.”dedi.

TEMEL BİR HAK

Günümüzde dünya nüfusunun hızla artması, sağlıklı ve dengeli beslenme ihtiyacının karşılanmasını önemli ölçüde zorlaştırdığını. mevcut tarım ve gıda üretim sistemleri, sınırlı doğal kaynaklar ve çevresel sorunlar nedeniyle bu ihtiyaca uzun vadede yeterli olamayacağını bu durumun önümüzdeki yıllarda gıda kıtlığı ve küresel açlık riskinin artmasına zemin hazırladığına vurgu yapan Türker, gıda güvenliğini sürdürebilmek için yeni yaklaşımlara ihtiyacımızın olduğunu değindi: “Gıda güvenliği, dünyanın en temel meselelerinden biri olarak her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Tarladan sofraya kadar uzanan uzun ve hassas süreçte yapılan en küçük bir hata, toplum sağlığını doğrudan etkileyebilecek sonuçlar doğurabiliyor.” Güvenli gıdaya erişim bir lüks değil, temel bir insan hakkı olduğunun altını çizdi.

Sohbetin soru cevap kısmından HİSDER Başkanı Prf. Dr. Önder Kutlu, Abdullah Selçuk ve Arif Atalay tarafından Prof. Dr. Selman Türker’e dernek plaketi takdim edildi. Toplantı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.