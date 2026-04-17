  • Haberler
  • Konya
Konya'da şehit öğretmen ve öğrenciler için dua edildi

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen menfur okul saldırıları sonucu şehadet mertebesine erişen öğretmenler ve öğrenciler için il genelinde okunan hatm-i şeriflerin duası, Meram Kapu Camii'nde gerçekleştirildi.

TAKİP ET Google News ile Takip Et

Cuma namazı öncesinde Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından edilen vaazın ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, saldırılarda şehit olan öğretmenler ve öğrenciler için dua etti. Prof. Dr. Öge duasında; Kahramanmaraş ve Siverek’te ilim yolundayken zalimce hayattan koparılan gencecik fidanlara ve öğrencilerini yetiştirmekten başka gayesi olmayan öğretmenlere Allah’tan rahmet diledi. 

Şehitlerin mekânlarının cennet, makamlarının âli olması niyazında bulunan Öge; milletimizin birliğine kasteden her türlü fitne ve şiddetten muhafaza olunması ile kederli ailelere sabr-ı cemil ihsan edilmesi için niyazda bulundu.

Cuma namazını müteakip, düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden öğretmenler ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Vatandaşların yoğun katılımıyla saf tutulan namazın ardından program, şehitlerin dualarla yâd edilmesiyle sona erdi. 
 

