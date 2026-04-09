Konya'da öğrencileri yakından ilgilendiriyor: Kritik açıklama geldi

Milyonlarca öğrencinin hazırlandığı YKS ve LGS öncesi artan sınav kaygısına dikkat çeken uzmanlar, kaygının tamamen yok edilemeyeceğini, sınav anını yakından etkileyen bu duygunun doğru yöntemlerle kontrol altına alınabileceği uyarısında bulundu.

YKS ve LGS sınavlarının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sınav kaygısı, bir sürü olumsuz sonucu da beraberinde getiriyor.

Öğrencilerdeki yüksek başarı beklentisi, mükemmeliyetçilik duygusunun sınav kaygısını da beraberinde getirdiğini ifade eden Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, kaygının doğal duygularından biri olduğunu belirtti.

Aladağ, kaygının nedenlerine inildiğinde sınavı hayatın merkezine koyma ve sınavla kişiliği özdeş olma durumunun kaygıya sebep olduğunu belirtti.

Özcan Aladağ, bütün öğrencilerin sınavda kaygısı olacağını ve bunu sportif faaliyetler, hafif egzersizler, nefes egzersizleri ile yenebileceklerini dile getirdi.

AailelerdekibBaşarı beklentisinin de kaygıyı son derece yükselttiğine parmak basan Aladağ, "Velilerin aradaki bağı zedelememek adına normal bir beklenti seviyesinde olmaları öğrencilerin akademik başarısını artıracaktır" dedi.

