Konya'da nisan soğukları etkisini sürdürüyor: Bu ürünlere talep arttı

Konya ve çevresinde zaman zaman soğuk hava etkisini sürdürürken vatandaşlar soğuklardan korunmak amaçlı deve, tavşan ve merinos yününden üretilen ürünleri de kullanıyor.

“İçlikte Genç Talebi Artıyor”

İçlik kullananların yaş ortalamasının önceki yıllara göre daha genç yaşlara düştüğü ifade eden esnaf Veli Bora, "Nisan ayının gelmesiyle beraber havaların ısınması beklenirken, zaman zaman soğuk havalar etkisini göstermeye devam ediyor. Yün içlikler, termal içliklerin satışları sürüyor. Ağrısı olanlar ise dizlikleri tercih ediyor, deve, tavşan ve merinos yünü ürünlere bu yönden de rağbet çok. Daha eskiden genellikle yaşlı kesimlerimiz daha çok tercih ediyordu, şimdi ise gençlerimiz de sağlık için tercih etmeye başladı. Onlar da termal tarzı ürünleri kullanıyor. Hava şartlarının değişmesi ve buna karşılık olarak sağlıklı ürünleri bulabilmek istiyor vatandaşlarımız. Sağlıklı olması ise gerçek ürünlerin olması, artık vatandaşlarımız buna da dikkat ediyor" dedi.

“Sahte İçlikler Sağlığı Tehdit Ediyor"

Yün olmayan ürünlerin sağlık açısından sakıncalı olduğuna değinen Bora, "Daha fazla polyester ürünler, bu ürünler daha çok terletiyor nefes almıyor ve bu bazı hastalıklara davetiye çıkartıyor. Yün tarzı ürünler vücuttaki teri emdiğinden dolayı bronşit, zatürre ve astım gibi sağlık problemi olanlar bu ürünleri rahatlıkla kullanabiliyor. Sahte ürünler 250 lira gibi ucuz fiyatlardan başlarken, yün ürünler ise 750 lira bandında başlıyor. Vatandaşlarımız daha çok sağlıklı ürünleri tercih etsinler. Vatandaşlarımız pamuk ürünleri de tercih edebilirler. Onların fiyatları ise 500 lira civarında seyretmektedir" şeklinde konuştu.

“Hastalıklara davetiye çıkartıyor”

Sahte ürünlerle ilgili uyarıda bulunan Bora, "Sahte ürünlerde ise yün olmadığı halde yün etiketi basabiliyorlar. Bunlar ise daha çok orlon ürünlerdir. Bunlara sağlığımız için dikkat etmemiz gerekiyor. Sahte ürünler sağlık sorunlarına yol açabilir. Bilindik yerlerden alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Bu ürünler vücuttaki ısıyı dengelemiyor. Ürün sahte olduğu için yün gibi teri emmiyor ve dışarı atmadığından dolayı ani soğuk vurmasında daha çok hastalıklara davetiye çıkartıyor" diye konuştu.