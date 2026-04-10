Konya'daki üniversite akademik başarısını katlıyor

Konya Teknik Üniversitesinin rektörlük binasında düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Çelik, KTÜN'ün göstermiş olduğu bir çok faaliyet hakkında bilgiler verdi.

Akademik faaliyetlerinin hızla devam ettiğini belirten Rektör Çelik, araştırma üniversitesi olmanın öneminden bahsetti. Üniversitenin yürüttüğü projelere 9 milyondan fazla bütçe ayrıldığını vurguladı.

Üniversitenin sanayi işbirliğine vurgu yapan Rektör Çelik, bu alanda yürütülen çalışmaların önemine değindi. Üniversitede 70'in üzerinde laboratuvar olduğunu belirten Çelik, bunların modern cihazlarla donatıldığını ifade etti.

Konya Teknik Üniversitesi, turuncu bayrak alan üniversitelerden biri olarak çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Avrupa'da 16 Üniversite ile 148 Anlaşmaya İmza Atıldı

Erasmus kapsamında Avrupa'da 16 üniversite ile 148 anlaşma yapan üniversite, küresel çapta da kendini kanıtladı. Konya Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST ve TÜBİTAK çalışmaları için modern atölyeler kurarak TEKNOFEST'te 12 ödül kazandı. Kazandığı bu ödüllerle önemli dereceler elde eden üniversite aynı zamanda sportif faaliyetlere de yatırım yaptı.