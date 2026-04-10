Konya'da yatırımlar masada

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi ve il düzeyindeki yatırımların daha etkin şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu’nun 2026 yılı II. Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan ve İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının yalnızca kurumlar arası bilgi paylaşımıyla sınırlı olmadığını Vali İbrahim Akın şu sözlerle vurguladı:

“Bugün gerçekleştireceğimiz bu toplantı, sadece kurumlarımız arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyon sağlamaktan öte, Konya’mızın ihtiyaçlarına yönelik somut adımlar atmak, sorunlarımıza çözüm üretmek ve hep birlikte daha güçlü ve müreffeh bir şehir inşa etmek için bir fırsattır.”

Şehrin gelişimi ve vatandaşların refahının artırılmasının ortak hedef olduğuna işaret eden Vali Akın, şunu dedi:

“Hepimizin ortak amacı, şehrimizin büyümesi, halkımızın refahı ve yaşam kalitesinin artmasıdır.”

Vali Akın, kurumların sorumluluklarına da değindi:

“Bu doğrultuda, her bir kurumumuzun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır.”

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının Konya ve ülke adına hayırlara vesile olmasını dileyen Vali Akın, tüm katılımcılara teşekkür ederek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Toplantı, ilgili kurumlar tarafından yapılan sunumlarla devam etti. Bu kapsamda; 2025 yılında tamamlanan, devam eden ve ihale aşamasında bulunan projeler ile 2026 yılında planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Koordinasyon gerektiren hususlarda kurumlar arası görüş alışverişinde bulunulması ve taleplerin alınmasının ardından toplantı sona erdi.