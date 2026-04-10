Konya yolu beyaza büründü
Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kara dönüştü.
Kar yağışıyla birlikte teyakkuzda bulunan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.
Trafikte herhangi bir aksama yaşanmadı. Öte yandan, bin 825 rakımlı Alacabel’de kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bildirildi. Yetkililer bu güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli olmaları hususunda uyardı.