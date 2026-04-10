Konya'nın bu ilçesine bahar yerine kar geldi
Konya'nın bu ilçesinde, nisan ayında etkili olan kar yağışı dikkat çekti.
Haberin Özeti
- • Konya'nın Toros Dağları eteklerindeki bir ilçesinde nisan ayında yoğun kar yağışı etkili oldu.
- • Gece başlayan yağış, Seydifakıllı, Eskihisar ve Kayasaray gibi yüksek rakımlı mahalleleri beyaza bürüdü.
Konya'nın Halkapınar ilçesindeki kar yağışı etrafı beyazla kapladı. Kar yağışı özellikle Seydifakıllı, Eskihisar, Kayasaray, Çakıllar, Osman Köseli ve Delimahmutlu mahallelerinde etkisini gösterdi. Soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yağış, yüksek kesimlerde günlük yaşamı kısmen olumsuz etkilerken, doğa tutkunları için görsel bir şölen sundu.
Yetkililer, ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.