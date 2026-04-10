Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 10 Nisan Cuma günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 10 Nisan Cuma günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
PARLAKKAYA ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:30A SELÇUKLU
(KONYA NUMUNE HASTANESİ ACİL KARŞISI)
0332 234 31 12
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
CEREN ECZANESİ
HACIKAYMAK MH. RAUF DENKTAŞ CD. HİLAL APT. NO:31C SELÇUKLU
(SİLLE BATTI ÇIKTI CİVARI)
0332 302 09 09
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
SARI ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ B BLOK NO:208A SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNA KARŞISI)
0332 323 76 74
4. BÖLGE (MERAM)
YENİ SEZER ECZANESİ
AŞKAN MAHALLESİ HALİL ÇAVUŞ SOKAK NO:8A MERAM
(AŞKAN 10 NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI- N.E.ÜNV.EĞİTİM FAK.ARKASI 323 93 22)
0332 323 31 30
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
OTOGAR ECZANESİ
FERİTPAŞA MAHALLESİ GÜRAĞAÇ SOKAK ARZUM SİTESİ NO:5C SELÇUKLU
(KULE SİTE KARŞISI, ÖZKAYMAK PARK OTEL ARKASI)
0332 233 31 15
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
BURAK ECZANESİ
İHSANİYE MAHALLESİ ABDÜLEZEL PAŞA CADDESİ NO:45C SELÇUKLU
(ZAFER CİVARI ,MAREŞAL İLKOKULU ARKASI, BEYHEKİM AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
0332 352 35 46
7. BÖLGE (KARATAY)
ADLİYE ECZANESİ
AKABE MAHALLESİ YENİCELER CADDESİ NO: 145AC KARATAY
(ADLİYE CİVARI, UYGULAMA OTELİ KARŞISI, KONYA ŞEHİR HASTANESİ CİVARI)
0332 502 63 79
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
PETEK ECZANESİ
ESENLER MAHALLESİ ESKİ SİLLE CADDESİ NO:124A SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKASI,48 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 247 47 57
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MAYIS ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ ŞEHİT VELİ KARAKOÇ SOKAK NO:2A SELÇUKLU
(6. NOLU SAĞLIK OCAĞI YANI, KEVSER CAMİ YANI)
0332 248 23 05
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
EMİN ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ NALINCIBABA SOKAK B BLOK NO:1H SELÇUKLU
(BEYHEKİM HAST. CİVARI, BEYHEKİM YÜZME HAVUZU KARŞISI, FLORA İŞ MERKEZİ)
0332 502 82 32
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
ANADOLU ZAFER ECZANESİ
HOROZLUHAN MAHALLESİ GÜVEN CADDESİ NO:2A SELÇUKLU
(ZAFER SANAYİ İÇİ, ZAFER SANAYİ CAMİİ BİTİŞİĞİ)
0332 249 69 22
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖNCÜ ECZANESİ
AYDOĞDU MAHALLESİ SÖĞÜTLÜ SOKAK NO:77C MERAM
(29 NOLU ABİDİN SANİYE ERÇAL AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ KARŞISI)
0332 322 19 01