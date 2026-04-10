İstanbul'daki çatışmaya ilişkin gözaltı sayısı 16'ya çıktı
İstanbul Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu önünde polislere yönelik saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.
Beşiktaş’ta polislere yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma ve incelemeler sürüyor.
Terörle Mücadele Şubesine bağlı birimler ve istihbarat ekiplerince yapılan operasyonlarda 1 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 16’ya çıktı.
Öte yandan daha önce yakalanan şüphelilerden 1’inin İzmit, 1’inin Konya, 3’ünün Kocaeli’de ve diğer 7 şüphelinin de İstanbul’da gözaltına alındığı kaydedilmişti.