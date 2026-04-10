Konya'da ilginç manzara: Vatandaş anlam veremedi

Konya'nın Bozkır ilçesinde bir çiftçinin temizlik amacıyla traktörüyle Çarşamba Kanalı'na girdiği anlar, çevredeki vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

İlçe merkezinden geçen Çarşamba Kanalı yatağına traktörüyle inen çiftçi, ilginç manzaralara sahne oldu.

"Bozkır'ın gemisi"

Suyun derinliği nedeniyle traktörün ilerleyişi, görüntüleri izleyenler tarafından bir teknenin su üzerinde gidişine benzetildi. Sosyal medyada kullanıcılar, görüntülere "Bozkır'ın gemisi" ve "Karaların kaptanı" gibi yorumlarda bulundu.

Temizlik mesaisini tamamlayan çiftçi ise traktörüyle güvenli bir şekilde kanal yatağından ayrıldı.