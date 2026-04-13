Konya'da hem ekonomiye hem çevreye yararlı sistem

Dijitalleşen dünyanın sunduğu imkanları hizmetlerine başarıyla entegre eden Meram Belediyesi, “Akıllı Atık Yönetim Sistemi” ile hem çevre yönetiminde hem de belediye bütçesinde önemli bir başarıya kazanım elde etti. Sistem, kısa sürede sağladığı başta tasarruf olmak üzere tüm etkili, somut sonuçlarla göz doldurdu. Kasım 2022’de pilot olarak başlatılan ve Nisan 2023 itibarıyla ilçe genelinde yaygınlaştırılan sistem, kısa sürede sağladığı somut sonuçlarla örnek bir uygulama olarak kayıtlara geçti.

Verimlilikte Maksimum Düzey

Sistem, çöp konteynerlerine yerleştirilen sensörler aracılığıyla doluluk oranlarını anlık olarak takip ediyor. Elde edilen veriler doğrultusunda araçlara otomatik rota oluşturuluyor ve sadece doluluk seviyesine ulaşan konteynerler boşaltılıyor. Böylece hem gereksiz yakıt tüketimi önleniyor hem de personelin zamanı en verimli şekilde değerlendiriliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, klasik atık toplama yöntemlerine kıyasla ciddi bir verimlilik artışı sağlıyor.

Bütçeye Katkısı 6 Milyon TL’nin Üstünde

Tasarrufun bir diğer önemli ayağını ise erken uyarı sistemi oluşturuyor. Konteynerlerdeki ısı artışını algılayan sensörler sayesinde olası yangınlara anında müdahale edilebiliyor. Sistem sayesinde bugüne kadar 36 konteyner yanmaktan kurtarıldı ve yaklaşık 6 milyon TL’lik maddi zararın önüne geçildi. Bu yönüyle proje, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda güvenlik açısından da büyük bir kazanım sağladı. Akıllı Atık Yönetim Sistemi’nin sağladığı avantajlar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Daha seyrek ve planlı toplama sayesinde çevre kirliliği, kötü koku ve görüntü kirliliği minimum seviyeye indiriliyor. Aynı zamanda trafik yoğunluğu ve gürültü de azalırken, şehir estetiğine önemli katkı sağlanıyor. Tüm bu unsurlar bir araya geldiğinde Meram’da daha temiz, daha düzenli ve daha yaşanabilir bir çevre ortaya çıkıyor.

Akıllı Atık Toplama Sistemi, Meram Belediyesine ‘Teknoloji Ödülü’ Kazandırdı

Meram Belediyesinin bu özel projesi Kamu Bilişim Derneği tarafından ‘Gelecek İçin Bilişim’ temasıyla düzenlenen 11. Kamu Bilişim Zirvesi’nde “IoT ile Akıllı Atık Toplama Sistemi” ile ödüle layık görüldü. İlçe genelindeki tüm yeraltı konteynerlerini izlenebilir ve araç rotalama ile atık toplanabilir hale getiren ve böylece hem yakıt, hem enerji hem de zaman ve insan gücünden tasarruf sağlayan sistem zirvede tüm Türkiye için örnek gösterildi. MEVKA’nın da desteğiyle hayata geçirilen sistem özellikle düşük yatırım maliyeti ile de göz doldurdu. Sistem öte yandan kurulduğu günden bu yana bütçeye; maliyetinin çok üzerinde tasarruf ettirdi.