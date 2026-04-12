Konya'da gençler fikir üretti

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri'nde düzenlenen Felsefe Festivali, ilçe ve merkez kurumlarda gerçekleştirilen programların ardından Ereğli'de sona erdi.

  • Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), Felsefe Festivali'ni ilçe ve merkez kurumlarda düzenleyerek Ereğli'de tamamladı.
  • Festivalde oyunlar, sahne gösterileri ve atölyelerle öğrenciler itaat, özgür irade, ahlak gibi felsefi kavramları tartıştı, fikir üretti.
  • Etkinlik, gençlerin eğlenerek öğrenmelerini, düşünsel gelişimlerini ve bilinçli bireyler olarak farklı açılardan olaylara bakabilmelerini sağladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri’nde (LİMA) Felsefe Festivali düzenlendi.

Festival, ilçe ve merkez kurumlarda gerçekleştirilen programların ardından Ereğli’de sona erdi.

Program kapsamında kurulan istasyonlarda oyunlar oynandı, sahne gösterimleri gerçekleştirildi ve atölye çalışmaları yapıldı.

Sürece aktif katılım sağlayan öğrenciler; düşünmeye, soru sormaya ve fikir üretmeye teşvik edildi. Tartışmalar farklı bakış açılarını aynı zeminde buluşturdu.

Festival boyunca itaat, özgür irade, ahlak, algı, etik ve kişilik gibi temel felsefi kavramlar ele alındı. Bu kavramlar soyut tanımların ötesine taşınarak günlük hayattaki karşılıkları üzerinden değerlendirildi. Öğrenciler kimi zaman küçük grup tartışmalarında düşüncelerini paylaştı, kimi zaman sahne canlandırmalarıyla kavramları yorumladı.

Etkileşimli oyunlar ve uygulamalı çalışmalar sayesinde festival, gençlerin hem eğlenerek öğrenmelerine hem de olaylara farklı açılardan bakabilmelerine katkı sağladı. Öğrencilerin ortaya koyduğu yorumlar ve sorular, düşünmenin yaşa bağlı olmadığını; doğru ortam sağlandığında gençlerin güçlü bir muhakeme ortaya koyabildiğini gösterdi.

Felsefe Festivali, Lise Medeniyet Akademileri’nin yalnızca akademik başarıya değil; düşünsel gelişime, değer üretmeye ve bilinçli bireyler yetiştirmeye verdiği önemin bir yansıması oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, ilçe ve merkezde yürüttüğü eğitim ve etkinliklerle gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra düşünsel ve kültürel dünyalarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

