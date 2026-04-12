Beyşehir'de okullar 23 Nisan'a hazırlanıyor

Beyşehir’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için okullardaki çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır okul ziyaretlerinde bulundu. Ziyarette Başkan Bayındır etkinlikler hakkında bilgi aldı.

Bayındır’ın ziyareti hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Beyşehir Belediyesi olarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptık.

Beyşehir Alaaddin Keykubat Anaokulu öğrencileri; Okul Müdürü Muhammed Ali Demir ve sınıf öğretmeni Selma Oğul Öğüt eşliğinde belediyemizi ziyaret etti. İlçemizdeki kamu kurumlarına yönelik gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında belediyemize gelen minik misafirlerimiz, renkli ve duygu dolu anlar yaşattı. Ziyaret sırasında öğrencilerimizden Ela Aslan, temsili olarak Belediye Başkanımızın makam koltuğuna oturarak 23 Nisan’ın anlam ve önemine dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Ela’nın heyecanı ve ifadeleri, geleceğe dair umutlarımızı bir kez daha güçlendirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayram, milletimizin geleceğe duyduğu güvenin en önemli göstergelerinden biridir. Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe hazırlanması adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Nazik ziyaretleri için Beyşehir Alaaddin Keykubat Anaokulu yönetimine, öğretmenlerimize ve sevgili öğrencilerimize teşekkür ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şimdiden kutluyoruz.”

