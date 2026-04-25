Konya'da feci kaza! Motosiklet yayaya çarptı
Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet yayaya çarptı.
Konya’nın Karapınar ilçesinde gerçekleşen kaza, Kurtbasan Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü M.N.E.K. ile yaya E.N.E. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayati tehlikesi bulunan yaralılar burada yapılan tedavinin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.