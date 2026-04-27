Konya'da dezenformasyonla mücadele seferberliği

Bu kapsamda, Konya’da dikkat çeken bir eğitim programı hayata geçiriliyor. Konya Valisi İbrahim Akın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşları arasında imzalanan “Dezenformasyonla Mücadele Kurumlararası İş Birliği Protokolü” çerçevesinde kamu personeline yönelik, “Dezenformasyonla Mücadele Eğitici Eğitimi” semineri düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen seminer, Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 28 Nisan Salı günü saat 10.00’da Taş Bina Kültür ve Sanat’ta gerçekleştirilecek. Programa Konya, Aksaray ve Karaman’daki birçok kamu kurum ve kuruluşundan personelin katılması bekleniyor.

Üç oturumda kapsamlı eğitim

Üç oturum halinde planlanan eğitim programında katılımcılara; dezenformasyonun temel kavramlarından psikolojik etkilerine kadar geniş bir perspektifte bilgi aktarılacak. Programda şu başlıklar ele alınacak: “Dezenformasyonla İlgili Temel Kavramlar ve Türleri”, “Yeni Medya Düzeni ve Dezenformasyonun Hızlı Yayılımı”, “Algoritmaların Rolü ve Dezenformasyonun Psikolojisi”, “Bireysel Mücadele Yöntemleri ve Yasal Düzenlemeler”.

Alanında uzman isimlerin sunum yapacağı seminerde, katılımcılara dezenformasyonla mücadelede bireysel ve kurumsal düzeyde atılabilecek adımlar aktarılacak.

Katılımcılara sertifika verilecek

Eğitim programının sonunda katılımcılara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından sertifika verilecek. Programın, kamu personelinin yanı sıra toplum genelinde de bilinç oluşturulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

