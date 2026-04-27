Konya'nın sembol yapısı kadim tarihe şahitlik ediyor

Konya’nın simgelerinden biri olan Alâeddin Tepesi, tarihi boyunca, Friglerden Bizans’a, Selçuklulardan Osmanlıya ve günümüze kadar şehrin hafızası olmaya devam ediyor. 1936 yılından beri çeşitli restorasyon, imar ve altyapı çalışmalarından geçen bu sembol mekan günümüzde de varlığını ve önemini sürdürmeye devam ediyor. Alaaddin tepesini koruma ve ihya etme çalışmaları hali hazırda tüm hızıyla sürüyor.

Konya’nın Hafızası Mekan

Alaaddin Tepesi, tarih boyunca Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine tanıklık ederek, Konya'nın arkeolojik zenginliğin olduğunu gözler önüne seriyor. Farklı medeniyetlerin kalıntılarını bünyesinde barındıran tepe şehrin hafızası olarak günümüzden geçmişe canlı bir tarih olarak varlığını sürdürüyor.

Tepenin üzerinde geçmişte olup da günümüze ulaşmayan pek çok tarihi yapı bunuluyor. Bu yapılar arasında, Rum ve Ermeni kiliselerinin yanı sıra, 20. yüzyıl başlarında inşa edilen Rum Mektebi yer alıyor. Tepede Cumhuriyet döneminde Halkevi ve Belediye Sineması yapıları ise uzun yıllar hizmet verdi. Yine tepenin önemli yapılarından biri olan Subay Ordu Evi, 1927’de Fahreddin Altay Paşa’nın öncülüğünde inşa edilmiş; ancak 2013’te alınan kararla yıkılarak yeni yerine taşınmıştı.

Binlerce İnsan Kadim Tarihe Şahitlik Ediyor

Tepenin bir başka simge yapısı olan ve 1954’te Alâeddin Gazinosu olarak inşa edilen bina, 1958’de Konya’nın Amerika’nın Torrance şehriyle kardeş şehir ilan edilmesinin ardından ismi Torrance Gazinosu olarak değiştirilmişti. Alâeddin Tepesi’nin doğu yamacında bulunan Hava Şehitleri Anıtı da bölgenin tarihi dokusuna şahitlik ediyor.

Alaaddin Tepesinin kuzeyinde bulunan Sultan II. Kılıçarslan (Alaaddin) Köşkü, 1155-1192 yılları arasında II. Kılıçarslan tarafından yaptırıldı. Daha sonraki yıllarda Kılıçarslan’ın torunu olan 1. Alaaddin Keykubad tarafından onarılıp genişletilerek ‘Seyran Köşkü’ adını alan yapıdan günümüze tuğla örgülü bir duvar ile bunu taşıyan kaide parçası çeşitli restorasyon çalışmalarıyla günümüze kadar ulaştı.

Alâeddin Tepesi’ne ilişkin tüm bakım, onarım ve arkeolojik faaliyetler Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu denetiminde yürütülüyor. Tepe, şehrin en önemli mesire ve gezi alanları arasında olmaya devam ediyor. Her gün tepenin önünden geçen binlerce insan Konya’nın kadim tarihine tanıklık etmeye devam ediyor.