Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Mayıs Çarşamba günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 6 Mayıs Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
FARABİ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:29A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ANA GİRİŞ POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
352 60 01
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
CİHANBEYLİ ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:9A SELÇUKLU
(FATİH ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE KONEVİ LİSESİ YAKINI)
0332 236 06 90
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
MERAM TIP ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AO SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 502 24 12
4. BÖLGE (MERAM)
ESEROĞLU ECZANESİ
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
0332 323 93 23
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
SEDA TELLİOĞLU ECZANESİ
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2D KARATAY
(2 NOLU ASM KARŞISI, İL JANDARMA, METRO MARKET, GESAŞ ARKASI)
0332 235 03 10
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
GÖKMENOĞLU ECZANESİ
KONEVİ MAHALLESİ FERİT PAŞA CADDESİ HOROZLUHAN SİTESİ NO:22A MERAM
(ANIT CİVARI, STADYUM KARŞISI)
0332 321 34 74
7. BÖLGE (KARATAY)
VEZİROĞLU ECZANESİ
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. B BLOK NO:3D KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0332 458 25 56
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
MEKAN-I ŞİFA ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:15A SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 245 04 45
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ÜNLÜ ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ NO:23B SELÇUKLU
(SELÇUKLU BELEDİYE YENİ BİNASI ARKASI, MEDOVA HASTANESİ ARKASI)
0332 251 46 46
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
AYDAN ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ ANT İŞ MERKEZİ NO:89L SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
0332 263 03 05
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
MELİKE ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ EBRU SOKAK NO:7J SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 261 22 12
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
TOLGA ECZANESİ
ALPASLAN MAHALLESİ AYŞE KEMERŞAH CADDESİ NO:11A-11B MERAM
(MERAM FEN LİSESİ YANI)
0332 357 05 60