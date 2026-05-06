  • Haberler
  • Konya
  • Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Mayıs Çarşamba günü

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Mayıs Çarşamba günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 6 Mayıs Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 6 Mayıs Çarşamba günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam
sefatakıhaberreklam

Konya'daki nöbetçi eczaneler;
 

1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

FARABİ ECZANESİ       
 FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:29A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ ANA GİRİŞ POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
352 60 01


2. BÖLGE (SELÇUKLU)   

 CİHANBEYLİ ECZANESİ       
FATİH MAHALLESİ GÜLDALI SOKAK NO:9A SELÇUKLU
(FATİH ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ VE KONEVİ LİSESİ YAKINI)
0332 236 06 90


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

MERAM TIP ECZANESİ      
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AO SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 502 24 12


4. BÖLGE (MERAM)    

ESEROĞLU ECZANESİ      
ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
0332 323 93 23


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

SEDA TELLİOĞLU ECZANESİ       
ULUBATLI HASAN MAHALLESİ KAPI SOKAK NO:2D KARATAY
(2 NOLU ASM KARŞISI, İL JANDARMA, METRO MARKET, GESAŞ ARKASI)
0332 235 03 10


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

GÖKMENOĞLU ECZANESİ       
KONEVİ MAHALLESİ FERİT PAŞA CADDESİ HOROZLUHAN SİTESİ NO:22A MERAM
(ANIT CİVARI, STADYUM KARŞISI)
0332 321 34 74


7. BÖLGE (KARATAY)    

VEZİROĞLU ECZANESİ       
İSTİKLAL MH. ŞEHİT BAYRAM OLGUN CD. B BLOK NO:3D KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ KADIN DOĞUM VE ÇOCUK POLİKLİNİĞİ KARŞISI)
0332 458 25 56


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

MEKAN-I ŞİFA ECZANESİ      
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:15A SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 245 04 45


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÜNLÜ ECZANESİ      
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ NO:23B SELÇUKLU
(SELÇUKLU BELEDİYE YENİ BİNASI ARKASI, MEDOVA HASTANESİ ARKASI)
0332 251 46 46


10. BÖLGE (SELÇUKLU)   

AYDAN ECZANESİ      
 BEYHEKİM MAHALLESİ BÜYÜKŞEHİR CADDESİ ANT İŞ MERKEZİ NO:89L SELÇUKLU
(BEYHEKİM DEVLET HASTANESİ KARŞISI)
0332 263 03 05


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

MELİKE ECZANESİ       
KOSOVA MAHALLESİ EBRU SOKAK NO:7J SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 261 22 12


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

TOLGA ECZANESİ      
ALPASLAN MAHALLESİ AYŞE KEMERŞAH CADDESİ NO:11A-11B MERAM
(MERAM FEN LİSESİ YANI)
0332 357 05 60

Ümmü Gülsüm Dündar

Bakmadan Geçme

Konya'da yoğun bölgeye modern yaya üst geçidi geliyor
Konya’da yoğun bölgeye modern yaya üst geçidi geliyor
Vekaleten kurban nasıl kesilir? İşte detayları
Vekaleten kurban nasıl kesilir? İşte detayları
Müdür Koç'tan Konya'nın manevi mekânlarına ziyaret
Müdür Koç’tan Konya’nın manevi mekânlarına ziyaret
Konyalı gençlerden hayat kurtaran buluş: İletişim dronu 'ULAK'
Konyalı gençlerden hayat kurtaran buluş: İletişim dronu 'ULAK'
Karatay'ın yatırımları şehirlere örnek oluyor
Karatay’ın yatırımları şehirlere örnek oluyor
Konyalılar sakuraları görmek için Japonya'ya gitmenize gerek yok!
Konyalılar sakuraları görmek için Japonya'ya gitmenize gerek yok!