Konya Emniyet Müdürü Koç'a Konyaspor'dan ziyaret
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Konya İl Emniyet Müdürü olarak atanan ve önceki gün Konya'ya gelerek görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'a hayırlı olsun ziyaretleri başladı.
Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'u makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.
Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, görevine başlayan İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç'la Konyaspor sohbeti yaptı.
Konyaspor’un Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı Türkiye Kupası Yarı Final maçı öncesi gerçekleşen ziyarette İl Emniyet Müdürü Koç Konyaspor’a bu önemli maçta başarı dileklerinde bulunarak ziyaretinden dolayı Ömer Atiker’e teşekkür etti.