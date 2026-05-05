Konyaspor finalde! Bekle bizi Antalya

Tümosan Konyaspor tarihinde ikinci kez finalde. Yeşil-beyazlı temsilcimiz, Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda karşılaştığı güçlü rakibi Beşiktaş’ı 90+8’de gelen Bardhi’nin penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek final biletini aldı. Anadolu Kartalı’nın finaldeki rakibi 13 Mayıs’ta oynanacak Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında belli olacak.

Beşiktaş ilk yarıda baskılı oynadı

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında güçlü rakibi Beşiktaş’a konuk oldu. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda güzel bir havada oynanan maçta tribünlerin tamamına yakını oldu. Konyasporlu taraftarlar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarına destek oldu. Kulüp Başkanı Ömer Atiker ve yönetim kurulu üyeleri de tam kadro protokol tribününde yer alarak takımı yalnız bırakmadı. Anadolu Kartalı’nda İstanbul kafilesinde yer alan Blaz Kramer, ağrıları olduğu için maç kadrosunda yer almadı. Maçın ilk yarısı Beşiktaş’ın hakimiyetinde geçti. Siyah-beyazlılar, bir an önce golü bulmak adına baskı kurarken, Konyaspor sahasından çıkmakta zorlandı. Buna karşın yeşil-beyazlı temsilcimiz rakibine çok pozisyon vermezken, ilk yarıda akıllarda kalan Beşiktaşlı El Bilal Toure’nin direkten şutu oldu ve takımlar soyunda odasına 0-0’lık skorla gitti.

Final bileti penaltı golüyle geldi!

Maçın ikinci yarısının ilk bölümünde Konyaspor oyunda dengeyi sağladı ancak hücumda üretken olamadı. Beşiktaş, 65. dakikada ikinci kez direğe takıldı. Orkun Kökçü’nün ceza yayı üzerinden sert şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. Teknik Direktör İlhan Palut, oyuna ilk hamlesini 73’te yaptı ve Olaigbe’yi sahaya sürdü. Konyaspor, maçın en net pozisyonunu 80. dakikada Enis Bardhi ile yakaladı ancak Makedon futbolcunun ceza sahası içinden vuruşu etkili olmadı. Bardhi’nin 87’deki golü ofsayt nedeniyle geçerli olmadı. Anadolu Kartalı, son anlarda Olaigbe’nin düşürülmesiyle penaltı kazandı. Beyaz noktaya giden Enis Bardhi, kupada finali getiren golü kaydetti. Kalan kısa sürede başka gol olmadı ve Konyaspor, mücadeleden 1-0 galip ayrılarak kupada finale yükseldi. Maçın ardından yeşil-beyazlılarda büyük mutluluk yaşandı.

Maçın önemli dakikaları

6. dakikada sağdan kullanılan kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Oh'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

36. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Toure'nin uzak köşeye yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

43. dakikada Konyaspor savunmasından seken topu ceza sahası hafif sağ çaprazından tamamlamak isteyen Oh'un şutunda, kaleci Bahadır Han Güngördü uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada Olaitan’ın pasında topla buluşan Orkun Kökçü’nün ceza yayı gerisinin solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanında kaldı.

75. dakikada Olaitan’ın savunmanın arkasına attığı pasta Asllani, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

81. dakikada El Bilal Toure’nin pasında topla buluşan Olaitan, rakibi geçip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta savunmada Adil Demirbağ’a da çarpan top yandan auta gitti.

90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Kazeem Olaigbe, Junior Olaitan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Adnan Deniz Kayatepe direkt penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Enis Bardhi, sol köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1.

STAT: Tüpraş

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Mehmet Kısal, Kerem Ersoy

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Kristjan Asllani (Vaclav Cerny dk. 83), El Bilal Toure, Hyun-Gyu Oh

KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Uğurcan Yazğılı, Adamo Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Marko Jevtovic, Deniz Türüç, Enis Bardhi, Diogo Gonçalves (Kazeem Olaigbe dk. 73), Jackson Muleka

GOL: Enis Bardhi (dk. 90+8) (Konyaspor)

SARI Kartlar: Ammanuel Agbadou, Orkun Kökçü, Junior Olaitan (Beşiktaş), Deniz Türüç, Bahadır Güngördü (Konyaspor)