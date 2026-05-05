Beşiktaş-Konyaspor maçı (0-1)

90'

Korner (Beşiktaş)

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Vaclav Cerny'nin ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Ersin Destanoğlu'nun kafa vuruşu yandan auta gidiyor.

90'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Kazeem Olaigbe'nin sol taraftan çevirdiği ortasında Jackson Muleka'nın yerden vuruşu yandan auta gidiyor.

90'

Sarı Kart (Beşiktaş)

Junior Olaitan pozisyon sonrası sarı kart görüyor.

90'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Yoğun itirazları nedeniyle Bahadır Han Güngördü hakem Adnan Deniz Kayatepe tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

90'

Yorum

Hakem Adnan Deniz Kayatepe karşılaşmayı bitiren düdüğünü çalıyor ve Tümosan Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupasında finale yükseliyor.

90'

Korner (Beşiktaş)

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Wilfred Ndidi'nin vuruşunda Jackson Muleka'ya çarpan top kornere gidiyor.

90'

Penaltı Golü [0-1] (Tümosan Konyaspor)

GOOLLL!! Tümosan Konyaspor Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı gol ile 1-0 öne geçiyor. Topun başına geçen Enis Bardhi sol köşeeye yeerden yavaş vuruşla topla keleciyi ayrı köşelere gönderip topu ağlarla buluşturuyor.

90'

Yorum

Hakem Adnan Deniz Kayatepe Kazeem Olaigbe ile Junior Olaitan arasında ikili mücadele sonrasında penaltı noktasını işaret ediyor. Pozisyon VAR merkezinde müdahalenin içeride mi dışarıda mı olduğu kontrolü yapılıyor.

90'

Korner (Beşiktaş)

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Vaclav Cerny'nin ceza alanına gönderdiği ortasında kaleci Bahadır Han Güngördü arka dşrekte topu kornere çeliyor.

90'

Yorum

Müsabakanın sonuna oynanmamış süre olarak en az 4 dakika ilave ediliyor.

87'

Ofsayt (Tümosan Konyaspor)

Savunmadan gönderilen uzun pasta topla buluşan Enis Bardhi kaleci ile karşı karşıya kalıp Ersin Destanoğlu'dan sıyrıldıktan sonra topu boş kaleye gönderiyor fakat yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasıyla gol geçerlilik kazanmıyor.

86'

Korner (Beşiktaş)

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Wilfred Ndidi'nin vuruşunda top üstten auta gidiyor.

85'

Engellenen Şut (Beşiktaş)

Oh Hyeon-Gyu'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top yön değiştirip kornere gidiyor.

83'

Oyuna Girme (Beşiktaş)

Beşiktaş'ta birinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Kristjan Asllani oyundan çıkarken, Vaclav Cerny yerine giren isim oluyor.

82'

Korner (Beşiktaş)

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Kristjan Asllani'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Wilfred Ndidi'nin kafa vuruşunda top yandan auta gidiyor.

82'

Korner (Beşiktaş)

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Kristjan Asllani'nin ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Emmanuel Agbadou'nnu kafayala indirdiği topu Marko Jevtovic kornere gönderiyor.

81'

Engellenen Şut (Beşiktaş)

Junior Olaitan'ın ceza sahası sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda savunmaya çarpan top konere gidiyor.

80'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor Enis Bardhi ile gole yaklaşıyor. Berkan Kutlu'nun sol kanattan çevirdiği ortasında ön direkte Enis Bardhi'nin gelişine plase vuruşu az farkla yandan auta gidiyor.

77'

Korner (Beşiktaş)

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında Uğurcan Yazğılı kafa vuruşu ile topu uzaklşatırıyor.

76'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Kazeem Olaigbe'nin sol çaprazdan keleye gönderdiği sert şut Emmanuel Agbadou'dan dönüyor.

75'

İsabetsiz Şut (Beşiktaş)

Junior Olaitan'ın havadan ara pasında topla buluşan Kristjan Asllani'nin ceza sahası sağü çaprazdan yaptığı gelişine vole vuruşu yan ağlara gidiyor.

73'

Oyuna Girme (Tümosan Konyaspor)

Tümosan Konyaspor'da birinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Diogo Goncalves oyundan çıkarken, Kazeem Olaigbe yerine giren isim oluyor.

67'

İsabetsiz Şut (Beşiktaş)

Emmanuel Agbadou'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden farklı bir biçimde auta çıkıyor.

65'

Korner (Beşiktaş)

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Berkan Kutlu topu karşılıyor. Topu tekrar önünde bulan Orkun Kökçü'nün sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topa kaleci Bahadır Han Güngördü sahip oluyor.

65'

İsabetsiz Şut (Beşiktaş)

Beşiktaş Orkun Kökçü ile gole yaklaşıyor. Emirhan Topçu'nun kafayla indirdiği topla buluşan Orkun Kökçü ceza sahası yayından sol ayağı ile yaptığı yerden sert vuruşunda top sol yan direğe çarpıp sahaya dönüyor.

63'

Engellenen Şut (Beşiktaş)

Junior Olaitan'ın ara pasında topla buluşan Oh Hyeon-Gyu'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta Adil Demirbağ' çarpan top hız kaybediyor ve top kaleci Bahadır Han Güngördü'de kalıyor.

61'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında savunma topu uzaklaştırıyor.

55'

Yorum

Emirhan Topçu'nun sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

53'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Enis Bardhi'nin ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte El Bilal Toure kafa vuruşu ile topu uzaklaştırıyor.

52'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında ön direkte Rıdvan Yılmaz gelişine vuruş ile topu uzaklaştırıyor.

51'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Jackson Muleka ön direkte yaptığı kafa vuruşunda Emmanuel Agbadou'ya çarpan top kornere gidiyor.

48'

İsabetsiz Şut (Tümosan Konyaspor)

Kaleye uzak mesafede sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Enis Bardhi kaleye gönderdiği şutunda top farklı biçimde üstten auta gidiyor.

46'

Yorum

Hakem Adnan Deniz Kayatepe maçın ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Beşiktaş başlıyor.

45'

Yorum

Hakem Adnan Deniz Kayatepe ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı başladığı gibi golsüz eşitlikle sona eriyor.

45'

Ofsayt (Beşiktaş)

Kristjan Asllani'nin defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Amir Murillo için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor

45'

Yorum

Müsabakanın ilk yarısına oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

43'

İsabetli Şut (Beşiktaş)

Sağ taraftan kullanılan uzun taç atışı sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Oh Hyeon-Gyu'nun gelişine vuruşunu kaleci Bahadır Han Güngördü topu tuttuğu köşeden çelmeyi başarıyor.

42'

Sarı Kart (Tümosan Konyaspor)

Taç atışı sırasında oyunu yavaşlatan hareketler yapması nedeniyle Deniz Türüç hakem Adnan Deniz Kayatepe tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

37'

Sarı Kart (Beşiktaş)

Faul pozisyonunda yoğun itirazları nedeniyle Orkun Kökçü hakem Adnan Deniz Kayatepe tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

37'

Sarı Kart (Beşiktaş)

Tümosan Konyaspor yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sırasında Emmanuel Agbadou, Jackson Muleka'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca Adnan Deniz Kayatepe tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

36'

Engellenen Şut (Beşiktaş)

Dönen topta Amir Murillo'nun gelişine etkili bir vuruş yapamayo ve savunma topu uzaklaştırıyor.

36'

İsabetsiz Şut (Beşiktaş)

Beşiktaş El Bilal Toure ile gole yaklaşıyor. El Bilal Toure'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert plase vuruşunda top üst direğe çarpıp sahaya dönüyor.

30'

Korner (Beşiktaş)

Beşiktaş Orkun Kökçü ile sağ kanattan korner kullanacak.

26'

Korner (Beşiktaş)

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında savunma topu uzaklaştırıyor.

25'

Engellenen Şut (Beşiktaş)

Arka direkte topla buluşan Rıdvan Yılmaz çevirdiği ortasında Junior Olaitan'ın gelişine vuruşu savunmadan dönüyor.

25'

İsabetsiz Şut (Beşiktaş)

Junior Olaitan'ın ceza sahası sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda kaleyi bulm uyor ve top arka direkteki Rıdvan Yılmaz'ı buluyor.

21'

Yorum

Kristjan Asllani'nin sakatlığı nedeniyle oyun kısa bir süre duruyor.

17'

Korner (Beşiktaş)

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında kalesini terk eden Bahadır Han Güngördü topun sahibi oluyor.

16'

Korner (Beşiktaş)

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü topu palaşarak kullanıyor.

15'

Korner (Beşiktaş)

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü direkt kaleyi düşünüp yaptığı orta şut karışımı vuruşta son anda kaleci Bahadır Han Güngördü topu çıkarıyor.

12'

Engellenen Şut (Tümosan Konyaspor)

Dönen topta Diogo Goncalves'in ceza sahası dışı sağ çaprazda gelişine sert yarım vole vuruşunda Emirhan Topçu kafa vuruşu ile topu karşılayıp uzaklaştırıyor.

12'

Korner (Tümosan Konyaspor)

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Deniz Türüç'ün ceza alanına gönderdiği ortasında Emmanuel Agbadou kafa vuruşu ile topu uzaklaştırıyor.

7'

Ofsayt (Tümosan Konyaspor)

Defansın arkasına gönderilen uzun pasa hareketlenen Jackson Muleka için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

5'

Korner (Beşiktaş)

Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Orkun Kökçü'nün ceza alanına gönderdiği ortasında Oh Hyeon-Gyu'nun kafa vuruşunda top farklı biçimde yandan auta gidiyor.

1'

Yorum

Hakem Adnan Deniz Kayatepe maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadeleye konuk ekip Tümosan Konyaspor başlıyor.

Yorum

Her iki takım da sahaya çıkıyor ve karşılaşma birazdan başlayacak.

Yorum

Tümosan Konyaspor'da sakatlıkları bulunan Muhammet Tunahan Taşçı, Ufuk Akyol ve kadro dışı olan Guilherme Sitya karşılaşmada forma giyemeyecek isimler oluyor.

Yorum

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz, Milot Rashica ve kadro dışı olan Necip Uysal karşılaşmada forma giyemeyecek isimler oluyor.

Yorum

İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Beşiktaş’ın galibiyetlerde 7-1 üstünlüğü bulunurken 2 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah beyazlılar rakip filelere 18 gol gönderirken, beyaz yeşilliler ise 7 gol kaydetti.

Yorum

Çeyrek Finallerde Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı, Tümosan Konyaspor ise evinde Fenerbahçe ile normal süresi 0-0 biten mücadelede uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golü ile 1-0 mağlup edip adını yarı finale yazdırdı.

Yorum

Tek maçlı eliminasyon sistemi ile oynanacak bu turda normal süre sonunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara, yine eşitlik bozulmadığı takdirde ise penaltı atışlarına geçilecek.

Yorum

Dolmabahçe’deki müsabakanın yardımcı hakemleri Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy olurken dördüncü hakem görevini Reşat Onur Coşkunses üstlenecek. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Cihan Aydın ve Ceyhun Sesigüzel olarak belirlendi.

Yorum

Tüpraş Stadyumu’nda 20:30'da başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Yorum

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor.

İlk 11'ler

BEŞİKTAŞ: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Olaitan, Orkun, Cerny, El Bilal, Oh.

KONYASPOR: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz Türüç, Bardhi, Olaigbe, Muleka.