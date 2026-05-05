Konya'nın bu mahallelerinde elektrik olmayacak! 6 Mayıs Çarşamba
Meram Elektrik Dağıtım Şirketi (MEDAŞ) üzerinden alınan bilgilere göre, 6 Mayıs Çarşamba günü planlı elektrik kesintisi yaşayacak. Merkez ilçelerdeki elektrik kesintisine uğrayacak mahalle, sokak ve saatleri belli oldu. İşte detaylar..
SELÇUKLU'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
06.05.2026 09:00 - 06.05.2026 16:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BOSNA HERSEK MAHALLESİ
|PAŞALAR Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BOSNA HERSEK MAHALLESİ
|SEVİNÇ Sokak
|KONYA
|SELÇUKLU
|BOSNA HERSEK MAHALLESİ
|TURGUT REİS Caddesi
|KONYA
|SELÇUKLU
|BOSNA HERSEK MAHALLESİ
|ZARİF Sokak
06.05.2026 16:00 - 06.05.2026 18:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|SELÇUKLU
|BOSNA HERSEK MAHALLESİ
|ŞEHİT ERSAN ŞEKER Caddesi
MERAM'DA YAŞANACAK KESİNTİLER
06.05.2026 09:00 - 06.05.2026 13:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|KONAK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|17193. Sokak
06.05.2026 14:00 - 06.05.2026 17:00 tarihleri arasında Şebeke Bakımı nedeni ile
|KONYA
|MERAM
|ALAKOVA MAHALLESİ
|KONAK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|ÇOMAKLI MAHALLESİ
|17075. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇOMAKLI MAHALLESİ
|17114. Sokak
|KONYA
|MERAM
|ÇOMAKLI MAHALLESİ
|KONAK Caddesi
|KONYA
|MERAM
|YENİBAHÇE MAHALLESİ
|KONAK Caddesi