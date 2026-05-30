Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 30 Mayıs Cumartesi günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 30 Mayıs Cumartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
POYRAZ ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ MÜMTAZ KORU SOKAK NO:7/A SELÇUKLU
(NUMUNE HAST. PERSONEL OTOPARKI KARŞISI)
350 00 70
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
CEREN ECZANESİ
HACIKAYMAK MH. RAUF DENKTAŞ CD. HİLAL APT. NO:31C SELÇUKLU
(SİLLE BATTI ÇIKTI CİVARI)
302 09 09
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ENİSE ECZANESİ
HOCACİHAN MH. ŞEHİT ALİ DIĞRAK CD. NO:1AA SELÇUKLU
(MERAM TIP FAKÜLTESİ YENİ BİNA KARŞISI)
0551 496 87 21
4. BÖLGE (MERAM)
FEYYAZ ECZANESİ
MELİKŞAH MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:5A MERAM
(NARGROS MARKET ARKASI)
323 83 66
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
BİRGÜL GÖÇER ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:54/1 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ GİRİŞİ, ESKİ TOPTANCILAR KÖŞESİ KARŞISI)
236 52 01
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
ŞATO ECZANESİ
KONEVİ MH. MEŞVERET SK. ÖZKAN SİT. NO:5B MERAM
(ANIT HASTANESİ ARKASI)
352 06 56
7. BÖLGE (KARATAY)
ULUSOY ECZANESİ
İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT FEVZİ ALTINAYAK CADDESİ NO:9F KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ YANI)
408 39 39
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
ŞAFAK ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ ANADOLU CADDESİ NO:9C SELÇUKLU
(SİLLE YOLU KARDELEN MARKET KARŞISI SOKAK İÇİ)
247 13 64
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
ELİT ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ DOÇ DR. HALİL ÜRÜN CADDESİ 1. KIZILKAYA İŞ MERKEZİ NO:23I SELÇUKLU
(M1 AVM (ESKİ REAL AVM) KARŞISI, KIZILKAYA İŞ MERKEZİ)
265 40 32
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
EMİN ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ NALINCIBABA SOKAK B BLOK NO:1H SELÇUKLU
(BEYHEKİM HAST. CİVARI, BEYHEKİM YÜZME HAVUZU KARŞISI, FLORA İŞ MERKEZİ)
502 82 32
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
DAMLA ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ SEHER SOKAK NO:11C SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ ANA GİRİŞ KARŞISI)
261 20 93
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
SERAP NERGİZ ECZANESİ
KARAARSLANDEDE MAHALLESİ SARI HOCA CADDESİ NO:58A KARATAY
(85 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI, OLİMPİYAT PARKI YOLU ÜZERİ)
501 50 15