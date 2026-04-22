Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 22 Nisan Çarşamba
Konya'da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 22 Nisan Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
SEZER ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ DARÜŞŞİFA SOKAK ARZUM APARTMANI NO:2B SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ KARŞISI 350 19 99)
352 47 46
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
İLKNUR ECZANESİ
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:6F SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ KARŞISI)
257 06 66
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
ERMENEK ECZANESİ
YAKA MAHALLESİ BAĞLARBAŞI SOKAK NO:17A MERAM
(NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ.MERAM TIP FAK.DEKANLIĞI,ONKOLOJİ KARŞISI)
323 13 24
4. BÖLGE (MERAM)
ESER ECZANESİ
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:32G-32F MERAM
(ESKİ SSK MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HAST. ACİL KAPISI KARŞ.)
323 44 24
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
BİRGÜL GÖÇER ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ GÜRZ SOKAK NO:54/1 SELÇUKLU
(ÖZEL MEDİCANA HASTANESİ GİRİŞİ, ESKİ TOPTANCILAR KÖŞESİ KARŞISI)
236 52 01
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
KORKMAZ ECZANESİ
SAHİBATA MAHALLESİ ATATÜRK CADDESİ NO:39D MERAM
(KONYA LİSESİ KARŞISI, ZAFER ADESE ÇAPRAZI)
350 44 48
7. BÖLGE (KARATAY)
GÜMÜŞ ECZANESİ
FETİH MAHALLESİ AHMET EFENDİ SOKAK NO:2C KARATAY
(KARŞEHİR HALI SAHA YANI, 37 NOLU ASM KARŞISI)
355 02 20
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
UMUT ECZANESİ
HÜSAMETTİN ÇELEBİ MAHALLESİ AKABE CADDESİ NO:13C SELÇUKLU
(TÜYBEK ÇARŞISI, 5 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
245 04 66
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
MUTLULUK ECZANESİ
BUHARA MAHALLESİ EDİPOĞLU CADDESİ NO:131D SELÇUKLU
(YENİ STADYUM YANI, TATLISES LAHMACUN KARŞISI)
0542 846 16 96
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
ZAFER ECZANESİ
YAZIR MH. ELMALILI HAMDİ YAZIR CD. NO:19C SELÇUKLU
(BAHÇEŞEHİR KONUTLARI,BUHURCU İŞ MERKEZİ)
501 22 42
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
CADDE BOSNA ECZANESİ
BOSNA HERSEK MAH. OSMANLI CAD. A.V.M. NO:3G SELÇUKLU
(BOSNA MİGROS ALTI)
0544 147 17 97
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
AVİVA ECZANESİ
YENİŞEHİR MH. GAZZE CD. NO:39C MERAM
(GAZZE CADDESİNDE ÇINAR KONAKLARI ALTINDA)
236 06 63