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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Nisan Çarşamba

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 15 Nisan Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Nisan Çarşamba
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

FERDA ECZANESİ    

 FERHUNİYE MAHALLESİ ULAŞBABA CADDESİ NO:21C SELÇUKLU
(SİLLE KAVŞAĞI, YENİ NUMUNE HASTANESİ ACİL ÇIKIŞI)

238 79 89

2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

EREN  ECZANESİ        

HACIKAYMAK MAHALLESİ HAZARİFEN AHMET SOKAK NO:5B SELÇUKLU
(HACIKAYMAK 64 NOLU ASM KARŞISI, TATLAR OKULU CİVARI)

234 00 72

3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

PINAR  ECZANESİ        

KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:248C MERAM
(ESKİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)

324 30 21

4. BÖLGE (MERAM)    

İZİ  ECZANESİ        

ALAVARDI MAHALLESİ ÇAMLIK SOKAK NO:6C MERAM
(NAR GROSS MARKET ARKASI-YAKA PARKI ARKASI)

324 33 39

5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

TARÇIN  ECZANESİ       

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ GÖZDE CADDESİ NO:41G SELÇUKLU
(ŞEHİR HASTANESİ YAKINI)

0551 992 90 20

6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

EMİNE ÖZ  ECZANESİ        

KONEVİ MAHALLESİ TURGUTOĞLU SOKAK NO:6B MERAM
(A101 YANI KONEVİ CAMİİ İLERİSİ, FERİDİYE KARAKOLU CİVARI)

352 60 02

7. BÖLGE (KARATAY)   

NEHİR  ECZANESİ        

İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ NO:5F KARATAY
(ŞEHİR HASTANESİ KARŞISI(KADIN HASTALIKLARI VE KVC POLİKLİNİK KARŞISI)324 07 78)

324 07 77

8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

VİTAMİN  ECZANESİ        

MEHMET AKİF MAHALLESİ FAHRİ EFE CADDESİ NO:9A SELÇUKLU
(ÖZALKENT PTT KARŞISI)

245 17 06

9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

MÜGE  ECZANESİ        

DUMLUPINAR MAHALLESİ LALE CADDESİ 5I SELÇUKLU
(SELÇUKLU İKİZ KULELER ARKASI, ESKİ SELÇUKLU BELEDİYESİ BİNASI)

353 61 10

10. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ARSLANGİL  ECZANESİ        

AKADEMİ MAHALLESİ ŞEHİT ETHEM BARIŞ SOKAK NO:2 SELÇUKLU
(ARDIÇLI TOKİ GİRİŞİ, ARDIÇLI ASM KARŞISI)

0544 341 11 85

11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ÖZ ŞAFAK  ECZANESİ        

SANCAK MAHALLESİ SEVENLER SOKAK NO:8A SELÇUKLU
(FİZİKON TIP MERKEZİ YANI MTA TRAMVAY DURAĞI KARŞISI)

255 52 04
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    HANDE UYARARSLAN  ECZANESİ        
            YENİŞEHİR MAHALLESİ GAZZE CADDESİ NO:13M MERAM
(MERAM BELEDİYESİ YANI)
302 88 98

Ümmü Gülsüm Dündar

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