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Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 13 Nisan Pazartesi günü

Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 13 Nisan Pazartesi günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.

Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 13 Nisan Pazartesi günü
Ümmü Gülsüm DündarEditör
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1. BÖLGE (SELÇUKLU)    

ERDOĞAN ECZANESİ        
FERHUNİYE MAHALLESİ HASTANE CADDESİ NO:31F SELÇUKLU
(BÜYÜKŞEHİR HASTANESİ KARŞISI)
0332 350 95 21


2. BÖLGE (SELÇUKLU)    

SEVİM ECZANESİ         
AKŞEMSETTİN MAHALLESİ SARAY CADDESİ NO:6H SELÇUKLU
(BAŞKENT HASTANESİ KARŞISI)
0332 247 62 62


3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)    

BOZKIR ECZANESİ        
KÖYCEĞİZ MAHALLESİ BEYŞEHİR CADDESİ NO:240A MERAM
(ESKİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ KARŞISI)
0332 324 27 96


4. BÖLGE (MERAM)    

UFUK ECZANESİ         
ATEŞBAZ VELİ MAHALLESİ YEDEKIRMAK SOKAK NO:44A MERAM
(KONYA MERAM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ESKİ SSK HAST.YANI)
0332 324 51 64


5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)    

HAYAT ECZANESİ         
FERİTPAŞA MH. TELGIRAFCI HAMDİ BEY CAD. YENİCE SİT. A BLOK NO:5D SELÇUKLU
(EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI,HAVZAN ETLİEKMEK KARŞISI)
0332 238 77 48


6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)    

TOPATAN ECZANESİ        
İHSANİYE MAHALLESİ SULTAN CEM CADDESİ BÜYÜKCERAN APT. NO:4B SELÇUKLU
(ŞATOFORM KAVŞAĞI)
0332 351 75 23


7. BÖLGE (KARATAY)    

LOKMAN HEKİM ECZANESİ        
İSTİKLAL MAHALLESİ ŞEHİT BAYRAM OLGUN CADDESİ C BLOK NO:7A KARATAY
(KONYA ŞEHİR HASTANESİ YANI(KVC GÖĞÜS VE KADIN HASTALIKLARI KARŞISI))
0332 322 86 90


8. BÖLGE (SELÇUKLU)    

HİRA ECZANESİ         
ESENLER MAH. YEDİTEPE CAD. NO:5A SELÇUKLU
(DEDEMAN OTEL ARKA SOKAĞI)
0541 531 22 42


9. BÖLGE (SELÇUKLU)    

AKDENİZ ECZANESİ        
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ KAPI SOKAK SELÇUKLU PARK SİTESİ NO:1F SELÇUKLU
(MEDOVA HASTANESİ YANI, SELÇUKLU BELEDİYESİ ARKASI)
0332 321 11 50


10. BÖLGE (SELÇUKLU)   

 KAPTAN ECZANESİ         
AKADEMİ MAHALLESİ ŞEHİT ETHEM BARIŞ SOKAK 2A SELÇUKLU
(ARDIÇLI AİLE SAĞLIK MERKEZİ KARŞISI)
0505 567 13 66


11. BÖLGE (SELÇUKLU)    

TÜRKER ECZANESİ        
BOSNA HERSEK MAHALLESİ OSMANLI CADDESİ 4F SELÇUKLU
(KONYA FORUM AVM BOSNA GENÇLİK MERKEZİ YANI)
0541 585 22 60


12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)    

SAĞLAM ECZANESİ        
SARIYAKUP MAHALLESİ YEDİYILDIZ SOKAK NO:21B KARATAY
(12 NOLU A.S.M MENGENE ADESE YANI)
0332 352 31 51


 

Ümmü Gülsüm Dündar

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