Üniversite öğrencileri sabah namazında buluştu
Beyşehir Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen sabah namazı programında üniversite öğrencileri Çarşı Camii’nde buluştu. Programa Beyşehir KYK kız ve erkek öğrenci yurtlarında kalan üniversite öğrencileri katıldı.
Sabah namazının cemaatle eda edilmesinin ardından öğrencilere ve cami cemaatine çorba ikramında bulunuldu. Program, yapılan ikramın ardından sona erdi.