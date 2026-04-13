Beyşehirli çiftçilere modern tarım anlatıldı

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Necmi Uyanık’ın yürütmüş olduğu “Taştan Kalelerden Yaşayan Hanelere” projesi kapsamında Beyşehir’in Sadıkhacı mahallesinde üreticiler ziyaret edildi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Zengin’in “Modern Tarımda Başarı: Toprak İşlemeden Hasada” konulu bilgilendirme sunumunun ardından çiftçilerin soruları cevaplandı ve geleceğin tarımını konuşuldu. Ziyaret hakkında şu ifadelere yer verildi; “Alın teri ile toprağı işleyen, büyük bir emekle toprağa hayat vererek sofralarımıza bereket katan üreticilerimizin yanında olmaya, hep birlikte ülke ve bölge tarımını desteklemeye, geliştirmeye, katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Ziyaretleri ile bizleri mutlu eden, üreticilerimize ufuk açıcı bilgiler aktaran Prof. Dr. Mehmet Zengin ve Prof. Dr. Necmi Uyanık hocalarımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederiz.”

