Kulu'da sosyal alanlar yenileniyor

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, ilçedeki park ve bahçelerde incelemelerde bulundu. Konu hakkında yapılan açıklamada, “Kulu Belediye Başkanımız Abdurrahim Sertdemir, hafta sonu Belediye Başkan Yardımcımız Mehmet Ali Baran ve birim müdürlerimiz ile birlikte ilçemizdeki park alanlarında incelemelerde bulundu.

Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması amacıyla yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren Başkan Sertdemir, parkların bakım, düzenleme ve ihtiyaçlarına yönelik yapılacak çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı.

Kulu Belediyesi olarak, sosyal yaşam alanlarımızı daha da güzelleştirmek ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.”ifadelerine yer verildi.