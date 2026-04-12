  • Konya'da yürek yakan kaza: Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı

Konya'da yürek yakan kaza: Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla balık tutmaya giden kardeşlerden Mehmet Yıldırımoğlu öldü, Hüseyin Yıldırımoğlu yaralandı.

Konya'da yürek yakan kaza: Kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı
DHA
DHA
Kaza, saat 17.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir karayolu 5'inci kilometresinde meydana geldi. 

Kardeşiyle birlikte balık tutmaya giden Hüseyin Yıldırımoğlu'nun kullandığı 42 LK 543 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı. 

Konya'da tehlikeli sürüş kazayla sonuçlandı
Bu Habere de Bak
Konya'da tehlikeli sürüş kazayla sonuçlandı

Otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Hüseyin Yıldırımoğlu ve kardeşi Mehmet Yıldırımoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araç içinden kurtulan Yıldırımoğlu kardeşler, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Yıldırımoğlu, tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Konya, UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi'nde
Konya, UNESCO Öğrenen Şehirler Zirvesi'nde
Konya'da tehlikeli sürüş kazayla sonuçlandı
Konya'da tehlikeli sürüş kazayla sonuçlandı
Konya'da zirai dona karşı çalışmalar sürüyor
Konya’da zirai dona karşı çalışmalar sürüyor
Konya'da ehliyetsiz direksiyon başına geçtiler, kaza yaptılar
Konya'da ehliyetsiz direksiyon başına geçtiler, kaza yaptılar
Selçuk Tıp'ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı
Selçuk Tıp’ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı
Konya'dan Diyarbakır'a kardeşlik köprüsü kuruldu
Konya’dan Diyarbakır’a kardeşlik köprüsü kuruldu