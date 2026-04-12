  • Konyaspor'da İlhan Palut: Önemli bir galibiyet aldık

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, alınan 3 puanın çok değerli olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. 

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Bizim için çok önemli bir haftaydı. 3 puan aldığımız için mutluyuz” dedi. 

Palut, "Maç maç önümüze baktığımız zaman aşağıdan kopma adına küçük bir avantajımız vardı. Ama bugünkü galibiyetle bu avantajı orta ölçeğe çevirmiş olduk." dedi. 

Kramer ve Muleka'nın iki zor vuruşla gol attığını ve bir anda 2-0 öne geçtiklerini anlatan Palut, ilk yarının sonuna kadar Fatih Karagümrük'ün etkili oyununun devam ettiğini aktardı. Maçın ikinci yarısında oyunda dengeyi sağladıklarını vurgulayan Palut, 

‘Ayrıca pozisyona girme anlamında rakibimizden daha iyi görüntü sergiledik. Bazen kontra, bazen en son golde olduğu gibi pas oyunuyla daha çok rakip kaleyi zorladık. İkinci yarı bizim için daha pozitifti. Mutluyuz, taraftarımıza da teşekkür ediyorum.’ 

ifadelerini kullandı.

