Konyaspor - Fatih Karagümrük (3-0) Maç Özeti

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Konyaspor ligde gelecek hafta Antalyaspor'a konuk olacak, Karagümrük ise Eyüpspor'u ağırlayacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Jo Jin-Ho, Uğurcan, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Bardhi, Olaigbe, Muleka, Kramer.

Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Verde, Berkay, Bartuğ, Babicka, Larsson, Serginho.

CANLI ANLATIM

90+6'

F. Karagümrük'te Berkay'ın ara pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Traore için ofsayt bayrağı havada.

90+5'

KALECİ KURTARDI! Konyaspor etkili geldi... Gonçalves, orta alanda kazandığı topu hücuma taşıdı. Ceza sahasına ara pasında topla buluşan Kramer'in sol çaprazdan sol ayağıyla vuruşunda kaleci Grbic gol izni vermedi.

90+4'

Konyaspor'da Tunahan'ın pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Uğurcan'ın sol ayağıyla dönerek ortasını savunma karşıladı.

90+3'

F. Karagümrük'ün santrasıyla oyun yeniden hareketlendi.

90+1'

GOL!

GOL! Gonçalves attı, Konyaspor farkı üçe çıkardı... Tunahan, sağ kanattan Björlo ve Uğurcanile paslaşarak ilerledi. Ceza yayı önüne pasında topla buluşan Björlo, tek topla ceza sahasındaki Gonçalves'i vurdu. Sol çaprazda topla buluşan Gonçalves, sağ ayağıyla düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0

90+1'

Uğurcan'ın tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

90'

Maçın sonuna en az 6 dakika ilave edildi.

89'

Konyaspor'da Uğurcan, sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

88'

F. Karagümrük'te Licnovsky'nin sol kanada uzun pasında Berkan araya girdi. Ancak baskıyla topu kazanan Traore, ceza sahasına girdikten sonra çalımla ilerlemek istedi. Ancak savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

87'

SARI KART

F. Karagümrük'te Lichnovsky, Tunahan ile yaşadığı tartışma nedeniyle sarı kart gördü.

85'

Konyaspor'da Jevtovic, kendi yarı alanından savunma arkasına hızlı atakta uzun pas denedi. Ancak kaleci Grbic, ceza sahası dışında topu uzaklaştırdı.

84'

F. Karagümrük'te Berkay'ın sol kanattan kornerden ortasında top herkesi aştı ve ters taraftan taca gitti.

83'

F. Karagümrük'te Çağtay'ın pasında sol çaprazda topla buluşan Larsson, kanada tek pas göndermek istedi. Ancak savunma araya girdi.

82'

YANDAN DIŞARIYA! Konyaspor, gole yaklaştı... Berkan'ın pasında sol kanatta topla buluşan Svendsen, çalımla ceza sahasına girdi. Çapraza pasında topla buluşan Berkan'ın sol ayağıyla uzak köşeye şutunda top yandan dışarıya gitti.

81'

Oyuncu değişikliği

Konyaspor'da az önce sakatlık yaşayan Melih ile birlikte Bardhi oyundan alındı. Gonçalves ve Svendsen oyuna dahil oldu.

81'

F. Karagümrük'te Berkay'ın pasında ceza yayında topla buluşan Barış, ikili mücadelede yerde kaldı. Karar devam.

80'

Konyaspor'da Melih, bir sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.

79'

F. Karagümrük'te Berkay'ın pasında sol kanatta topla buluşan Çağtay'ın ortasını savunmada Tunahan blokladı. Top taca çıktı.

78'

Konyaspor'da Melih, sağ kanattan hızla hücuma çıktı. Ceza sahasının yanından sağ kanattan orta denemesinde top doğrudan auta gitti.

77'

Oyuncu değişikliği

F. Karagümrük'te Babicka ve Verde yerlerini Barış ve Traore'ye bıraktı.

76'

TOP AĞLARDA ANCAK OFSAYT! Konyaspor'da sol kanatta Bardhi'nin kornerden ön direğe ortasında Jevtovic'in kafa vuruşunda Grbic topu kurtardı seken topta kale sahasında Bazoer, dokunuşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak ofsayt bayrağı havada.

75'

GRBIC KURTARDI! Konyaspor gole yaklaştı... Jevtovic'in orta alandan savunma arkasına pasında hareketlenen Kramer, topla ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan sol ayağıyla vuruşunda kaleci Grbic gole izin vermedi.

74'

F. Karagümrük'te Larsson'un pasında sol kanatta topla buluşan Babicka, rakibinin solundan atıp sağından geçmek istedi. Ancak savunmada Uğurcan, bu çalıma izin vermedi.

73'

F. Karagümrük'te Biraschi, orta alanda Kramer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

72'

F. Karagümrük'te Larsson'un pasında sağ kanatta topla buluşan Verde, sağ kanatta ilerlemek istedi. Ancak savunmada Bardhi araya girdi.

71'

Oyuncu değişikliği

Konyaspor'da sakatlık sonrası devam edemeyen Muleka ile Olaigbe oyundan alınırken Tunahan ve Bjorlo oyuna dahil oldu.

70'

Konyaspor'da az önce sakatlık yaşayan Muleka, yeniden kendisini yere bıraktı. Sağlık görevlileri yeniden oyun alanında.

69'

F. Karagümrük'te Berkay'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Esgaio, tek pas yapmak istedi. Ancak savunma araya girdi.

68'

Muleka'nın tedavisinin ardından oyun yeniden hareketlendi.

67'

Konyaspor'da Muleka, bir sakatlık yaşadı. Sağlık görevlileri oyun alanında.

67'

Oyuncu değişikliği

F. Karagümrük'te Tiago Çukur, Serginho yerine oyuna dahil oldu.

65'

GRBIC KURTARDI! Konyaspor, gole yaklaştı... Olaigbe, sol kanattan çalımla ceza sahasına girdi. İçeri yerden pasında savunmanın karşıladığı topla buluşan Bardhi, ceza yayından sol ayağıyla şutu savunmadan döndü. Sağ tarafa seken topla buluşan Bazoer'in sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunda Grbic, gol izni vermedi. Sonrasında top uzaklaştırıldı.

64'

Konyaspor'da Kramer'in pasında sağ kanatta topla buluşan Olaigbe'nin sağ ayağıyla yerden ortasını savunma ön tarafta karşıladı.

63'

Konyaspor'da Bardhi'nin sağ kanattan kornerden ön direğe ortasını savunmada Bartuğ kafayla karşıladı.

62'

Konyaspor'da Bardhi'nin sağ kanada Olaigbe'ye uzun pasında savunmada Çağtay, topu kafayla kornere gönderdi.

61'

Oyuncu değişikliği

Konyaspor'da Bazoer, Jo-Jin Ho yerine oyuna dahil oldu.

61'

F. Karagümrük'te Bartuğ'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Verde'nin sağ çaprazdan sol ayağıyla orta şut karışımı vuruşunda top auta gitti.

60'

F. Karagümrük, bu bölümde kendi yarı alanında paslaşarak çıkmaya çalışıyor.

59'

F. Karagümrük'te Berkay'ın sol kanattan kornerden arka tarafa ortasında Serginho'nun indirdiği topu savunmada Kramer, taca gönderdi.

59'

F. Karagümrük'te Verde'nin sağ kanattan arka tarafa artasında savunmada Melih, topu kornere gönderdi.

58'

F. Karagümrük'te Esgaio'nun sağ kanattan uzun tacında ceza sahasında topla buluşan Verde'nin topuna Melih müdahalede bulundu. Top kornere gitti.

57'

F. Karagümrük'te Çağtay, orta alanın sol tarafında Olaigbe'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

56'

F. Karagümrük'te ceza yayından kullanılan frikikte Bartuğ'nun sağ ayağıyla vuruşu üstten dışarıya gitti.

55'

F. Karagümrük'te Babicka, ceza yayında Jo-Jin Ho'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karar serbest vuruş.

54'

Maçın hakemi Oğuzhan Aksu, VAR'ın pozisyonu incelediğini ve penaltı olmadığını işaret etti.

53'

PENALTI BEKLENTİSİ! Konyaspor'da Muleka'nın sol kanattan ceza sahasına pasında Biraschi ve Lichnovsky araya girdi. Konyasporlu futbolcular, Lichnovsky'nin topa elle müdahalede bulunduğuna dair itiraz etti. Ancak oyun devam etti.

52'

SON ANDA SAVUNMA! Bu kez F. Karagümrük etkili geldi... Verde'nin ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Serginho, topu sağına çekip şutunu çekti savunmanın son anda müdahalesiyle seken topa Larsson kafa vurmak istedi. Ancak etkisiz kafa vuruşu kaleci Bahadır'da kaldı.

51'

SON ANDA GRBIC! Konyaspor etkili geldi.... F. Karagümrük'te Verde'nin hatalı geri pasında topu kazanan Bardhi, sol kanatta harika bir dönüşle çalımını attı. Sol çaprazdan ceza sahasına ara pasında Kramer, kaleciyi geçmek istedi. Ancak kalesinden çıkan Grbic geçit vermedi.

50'

Konyaspor'da Melih, orta alanın sol tarafında Larsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

49'

Konyaspor'da baskıyla kazanılan top sonrası Kramer, sol kanattan ilerlemek istedi. Ancak savunmada Biraschi, araya girdi ve topu taca gönderdi.

48'

F. Karagümrük, bu bölümde rakip yarı alanda paslaşarak boşluk arıyor.

47'

Konyaspor'da Jo-Jin Ho'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Olaigbe'nin ceza sahası çizgisi önünden ortasını Kramer'den önce savunma uzaklaştırdı.

46'

İkinci yarıya Konyaspor başladı.

DEVRE! İlk yarı sona erdi. Konyaspor, F. Karagümrük karşısında soyunma odasına 2-0 üstünlükle girdi.

45+1'

Konyaspor'da Olaigbe'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Jo-Jin Ho'nun orta denemesini savunma blokladı.

45'

İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44'

KAÇTI! F. Karagümrük gole yaklaştı... Sol kanatta gelişen atakta Çağtay'ın ceza sahasına ortasında arka tarafta topla buluşan Verde, sağ çaprazda karşı karşıya pozisyonda şutunu attı. Ancak top üstten dışarıya gitti.

43'

Konyaspor'da sağ kanada savunma arkasına atılan uzun topla buluşan Bardhi'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında savunma araya girdi.

42'

Konyaspor, bu bölümde kendi yarı alanından uzun paslarla çıkmaya çalışıyor. Ancak bu paslar isabetli olmadı.

41'

F. Karagümrük'te Bartuğ'nun pasında topla sol taç çizgisinde buluşan Çağtay, baskı altında topu oyun alanında tutamadı. Top taca çıktı.

40'

F. Karagümrük'te Larsson, baskısıyla, sağ çaprazda Adil'den topu kazandı. Ceza sahasına yerden pasında penaltı noktasının arka tarafında topla buluşan Babicka, sağ ayağıyla dönerek vurmak istedi. Ancak bu etkisiz vuruş kaleci Bahadır'da kaldı.

39'

Serginho, pozisyon sonrası hafif bir sakatlık yaşadı. Ancak sağlık görevlilerine ihtiyaç duymadan ayağa kalktı. Oyuna devam ediyor.

38'

SARI KART

Konyaspor'da Melih, Serginho'ya faulü nedeniyle sarı kart gördü.

37'

Konyaspor'da Muleka'nın pasında sol kanatta topla buluşan Berkan, çapraza doğru topu sürmesinin ardından ara pas denedi. Ancak savunma araya girdi.

36'

Oyunun bu bölümünde F. Karagümrük, sağ kanattan üst üste taçlar kazandı. Ancak hücuma çıkamadılar.

35'

Konyaspor'da Kramer'in pasında sol çaprazda topla buluşan Bardhi, sol ayağıyla uzak mesafeden şut denedi. Top farklı şekilde yandan dışarıya gitti.

34'

Konyaspor'da Muleka, bu kez kendi yarı alanın sol tarafında yine Esgaio'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

33'

Konyaspor'da Muleka, orta alanın sol tarafında Esgaio'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

32'

Konyaspor'da Muleka'nın sol kanada pasında savunmada Biraschi, Berkan'dan önce araya girdi ve topu taca gönderdi.

30'

F. Karagümrük'ün santrasıyla oyun yeniden hareketlendi.

28'

GOL!

GOL! Muleka attı, fark ikiye çıktı... Sağ kanatta kornerde Bardhi'nin ortasını savunma ön direkte kafayla karşıladı. Ardından Bardhi, topu tekrar kontrol etmek istedi. Ancak savunmada Çağtay araya girip topu uzaklaştırdı. Rakip yarı alanın ortasında topu kafayla karşılayan Jo-Jin Ho'nun pasında sol çaprazda topla buluşan Muleka, ceza sahasına girdi. Sol çaprazdan sert vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

27'

Konyaspor'da Bardhi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Olaigbe'nin ceza sahasına pasında koşu yapan Jo-Jin Ho'nun kayarak içeri çevirdiği top savunma blokladı.

26'

BAHADIR KURTARDI! F. Karagümrük gole yaklaştı... Bartuğ'nun rakip yarı alanın ortasından havadan pasında ceza sahasında topla buluşan Verde, iki kişi arasında sol ayağıyla vuruşunda kaleci Bahadır, sağ eliyle harika bir refleks göstererek topu çıkardı. Sonrasında top uzaklaştırıldı.

25'

Konyaspor, bu bölümde kendi yarı alanında paslaşırken F. Karagümrük, ön alanda pres yapıyor.

24'

F. Karagümrük'te Bartuğ'nun pasında sağ tarafta topla buluşan Esgaio'nun kanada pasında savunmada Berkan araya girdi.

23'

F. Karagümrük'ün santrasıyla oyun yeniden hareketlendi.

21'

GOL!

GOL! Kramer attı, Konyaspor öne geçti... Savunmada Adil kazandığı top sonrası merkeze pasında topla buluşan Bardhi'nin kendi yarı alanından savunma arkasına pasında hareketlenen Kramer, ceza sahasına topla birlikte girdi. Sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda kalan Kramer, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

20'

F. Karagümrük'te Berkay, orta alanda Kramer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

19'

Konyaspor, bu bölümde kendi yarı alanında paslaşarak çıkmaya çalışıyor.

18'

F. Karagümrük'te Esgaio'nun orta alanın sağ tarafından savunma arkasına pasında savunmada Adil, araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

17'

F. Karagümrük'te kaleci Grbic'in kendi ceza yayından uzun pasında kaleci Bahadır kalesinden çıkıp topu ceza sahası dışından kafa vurarak uzaklaştırmak istedi. Yükselen topu savunmada Adil, uzaklaştırdı. Bu arada savunma arkasına sarkan Serginho için ofsayt bayrağı havada.

16'

F. Karagümrük'te Verde'nin sağ çaprazdan serbest vuruştan ortasında arka tarafta Larsson'dan önce son anda savunmada Jo-Jin Ho araya girdi ve müdahalede bulundu. Sonrasında top uzaklaştırıldı.

15'

F. Karagümrük'te Berkay'ın pasında sol kanatta topla buluşan Babicka, çalımını attıktan sonra sol ayağıyla orta denedi. Ancak herkesi aşan top ters taraftan taca çıktı.

14'

F. Karagümrük'te Esgaio'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Babicka, çalımla ilerlemek istedi. Ancak savunmada Adil geçit vermedi.

13'

F. Karagümrük'te Verde'nin orta alanın sağ tarafından serbest vuruştan ortasını ceza yayında savunmada Olaigbe, topu kafayla karşıladı.

12'

F. Karagümrük'te sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Verde'nin ortasında savunma topu ön direkte karşıladı. Ardından Jo-Jin Ho topu taca gönderdi.

11'

F. Karagümrük'te Verde, sol kanattan çalımla ilerlemek istedi. Çalımı esnasında top savunmada Jo-Jin Ho'nun eline çarptı. Karar serbest vuruş.

10'

Konyaspor'da Adil'in pasında sol kanatta topla buluşan Berkan'ın çaprazdan ortasında top herkesi aştı. Ters tarafta taç çizgisinde Olaigbe, topa yetişmeye çalıştı. Ancak top dışarı çıktı.

9'

Konyaspor'da Berkan, sol kanattan merkeze topu sürdü. Sağ kanada Olaigbe'ye yerden pas denemesinde savunmada Çağtay araya girdi.

8'

Konyaspor'da Adil'in pasında topla sol kanatta buluşan Berkan, çalımla ilerlemek istedi. Ancak savunma geçit vermedi.

7'

F. Karagümrük'te Bartuğ'nun pasında sol kanatta topla buluşan Çağtay, önündeki Babicka'ya pas göndermek istedi. Ancak savunmada Olaigbe araya girdi.

6'

F. Karagümrük'te Esgaio'nun pasında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Verde, topu sağ kanada sürmesinin ardından geriye pas denedi. Ancak savunma araya girdi.

5'

F. Karagümrük'te sol kanatta gelişen atakta Larsson'un pasında topla buluşan Babicka, sol çaprazdan sağ ayağının dışıyla kale sahasına yerden ortaladı. Top kaleci Bahadır'da kaldı.

4'

Konyaspor'da Uğurcan, kendi yarı alanında Serginho'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Karar faul.

3'

Konyaspor'da Adil, kendi yarı alanından sol kanattaki Muleka'ya uzun pas denedi. Top doğrudan taca çıktı.

2'

Konyaspor'da Berkan'ın sol kanattan ceza sahasına pasında topla buluşan Muleka, sol çizgiye topu sürmesinin ardından topu çekmek istedi. Ancak top auta çıktı.

1'

İlk düdük geldi. Maça F. Karagümrük başladı.