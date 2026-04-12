Konyaspor'da 2 isim cezalı, 7 isim de sınırda
Yeşil-beyazlılarda bugün saat 14.30'da oynanacak Fatih Karagümrük maçında kart cezalısı Deniz Türüç ve Nagola forma giyemeyecek
Konyaspor bugün saat 14.30’da Fatih Karagümrük maçında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Kart cezalıları Deniz Türüç ve Nagalo kritik maçta takımı yalnız bırakırken, 7 futbolcu ise sarı kart sınırında maça çıkacak. Deniz Türüç, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerken, Adamo Nagalo ise aynı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Öte yandan Konyaspor’da 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Riechedly Bazoer, Marko Jevtovic, Berkan Kutlu ve Morten Bjorlo bugünkü maça 3’er sarı kartla çıkacaklar. Adı geçen isimler, Fatih Karagümrük karşısında kart görmeleri halinde ligin 30. haftasında deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.