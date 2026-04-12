Konyaspor'da 2 isim cezalı, 7 isim de sınırda

Yeşil-beyazlılarda bugün saat 14.30'da oynanacak Fatih Karagümrük maçında kart cezalısı Deniz Türüç ve Nagola forma giyemeyecek

Hüseyin TurgutEditör
Haberin Özeti

  • Deniz Türüç sarı kart, Adamo Nagalo ise kırmızı kart cezaları nedeniyle bu maçta takımlarını yalnız bırakacaklar.
  • Yeşil-beyazlılarda Bahadır Han Güngördü, Bazoer, Jevtovic dahil 7 futbolcu sarı kart sınırında maça çıkacak.
  • Sınırda olan oyuncular, Karagümrük maçında kart görmeleri halinde Antalyaspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

Konyaspor bugün saat 14.30’da Fatih Karagümrük maçında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Kart cezalıları Deniz Türüç ve Nagalo kritik maçta takımı yalnız bırakırken, 7 futbolcu ise sarı kart sınırında maça çıkacak. Deniz Türüç, Samsunspor maçında gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşerken, Adamo Nagalo ise aynı karşılaşmada gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Konyaspor’da 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bahadır Han Güngördü, Deniz Ertaş, Yhoan Andzouana, Riechedly Bazoer, Marko Jevtovic, Berkan Kutlu ve Morten Bjorlo bugünkü maça 3’er sarı kartla çıkacaklar. Adı geçen isimler, Fatih Karagümrük karşısında kart görmeleri halinde ligin 30. haftasında deplasmanda oynanacak Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.
 

Selçuk Tıp'ta dört kritik birimin kapasite ve konforu artırıldı
Konya'dan Diyarbakır'a kardeşlik köprüsü kuruldu
Hikaye yaz, altın kazan: 14. Geleneksel Yarışma başladı
Konya'daki dev fuar yoğun katılımla sona erdi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 12 Nisan Pazar günü
Konya'da rahatsızlanan vatandaşın imdadına hava ambulansı yetişti
