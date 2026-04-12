Konyaspor fişi çekti! Karagümrük'ü 3'ledik

Tümosan Konyaspor, Süper Lig’in 29. haftasında konuk ettiği son sıradaki Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup ederek, düşme hattıyla bağlantısını tamamen kopardı. Yeşil-beyazlıların gollerini ilk yarıda Kramer ile Muleka ve 90+2’de Gonçalves kaydetti. Puanını 34’e çıkaran Konyaspor maç fazlası ve averajla sekizinci sıraya yükseldi.

Konyaspor, Süper Lig’in 29. haftasını kritik bir galibiyetle kapattı. Son sıradaki Fatih Karagümrük’ü konuk eden yeşil-beyazlı ekibimiz, zorlu mücadeleyi 3-0 kazanarak derin bir ‘oh’ çekti. Karşılaşmanın genelinde oyunun kontrolünü rakibine veren ve hücumda istediği futbolu sergileyemeyen Anadolu Kartalı, buna karşın yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi ve savunmadaki mücadelesiyle kritik 90 dakikadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 34’e yükselten Konyaspor, maç fazlasıyla ve averajla sekizinci sıraya yerleşti. Düşme hattıyla puan farkını 11’e çıkaran yeşil-beyazlılar, son 5 haftaya oldukça rahat giriyor. Düşme hattı barajının 34-35 puan olarak öngörüldüğü ligde yeşil-beyazlılar, kalan 5 maçta alacağı 3 puanla dahi ligde kalacak. Ayrıca Konyaspor ligdeki kaybetmeme serisini de 5 maça çıkarırken, evinde kaybetmeme serisi ise 9’a yükseldi.

Konyaspor’da Adamo Nagalo ve Deniz Türüç cezaları sebebiyle, Yhoan Andzouana ise sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Maçın ilk 20 dakikasında topla oynayan Karagümrük olurken, iki takım da pozisyon üretemedi. Konyaspor ilk pozisyonunda ise golü buldu. 21. dakikada hızlı gelişen atakta Bardhi’nin pasıyla ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Blaz Kramer’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 26’da Verde’nin şutunu kaleci Bahadır çıkardı. 28. dakikada ise temsilcimiz farkı ikiye çıkardı. Korner sonrasında savunmanın iyi uzaklaştıramadığı topta Jin Ho Jo kafayla ceza sahasına gönderdiği top Jacskon Muleka’nın önünde kaldı. Muleka’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0. 44. dakikada Karagümrük atağında Verde, yüzde yüzlük şansı değerlendiremedi. İlk yarıyı Konyaspor 2-0 önde tamamladı.

İkinci devrede Anadolu Kartalı, skorun da vermiş olduğu rahatlıkla daha kontrollü bir oyunu tercih etti. İstanbul ekibi ise gol bulmak adına zaman zaman Konyaspor kalesinde baskı kurdu. İyi savunma yapan yeşil-beyazlılar, kalesini gole kapattı. Son anlarda sahneye çıkan Diogo Gonçalves skoru belirleyen golü kaydetti: 3-0. Konyaspor, kritik maçtan 3-0 galip ayrılarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Son sıradaki Fatih Karagümrük ise 20 puanda kaldı. Konyaspor, 30. hafta maçında 17 Nisan Cuma günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

21. dakikada orta sahada topu alan Enis Bardhi’nin pasında topla buluşan Kramer topla sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer’in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada Bartuğ Elmaz’ın havadan pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde’nin şutunu kaleci Bahadır kurtarırken, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

28. dakikada orta sahada Jin-Ho Jo’nun kafayla ceza sahasına gönderdiği top Muleka’nın önünde kaldı. Muleka’nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

44. dakikada sol kanatta topla buluşan Çağtay Kurukalıp’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Verde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Verde’nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

55. dakikada Bartuğ Elmaz'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

65. dakikada topla buluşan Enis Bardhi'nin ceza sahası dışından vuruşunda top savunmadan sekerek Muleka'nın önünde kaldı. Muleka'nın şutunda kaleci Grbic, topun ağlarla buluşmasını engelledi.

75. dakikada orta sahada topu kazanan Jevtovic'in ara pasında Kramer topu ceza sahasına taşıdı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kramer'in şutunda kaleci Grbic topu kornere çeldi.

90+2. dakikada Tunahan Taşçı'nın pasında ceza sahasının dışında topla buluşan Bjorlo'nun ara pasında Gonçalves kaleciyle karşı karşıya kaldı. Gonçalves'in ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy

KONYASPOR: Bahadır Güngördü, Jin-Ho Jo (Bazoer dk. 60), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Marko Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Diogo Gonçalves dk. 81), Kazeem Olaigbe (Tunahan Taşçı dk. 71), Enis Bardhi (Sander Svendsen dk. 81), Jackson Muleka (Bjorlo dk. 71), Blaz Kramer

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp, Verde (Barış Kalaycı dk.76), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Babicka (Traore dk. 77), Larsson, Serginho (Tiago Çukur dk. 67)

GOLLER: Blaz Kramer (dk. 21), Jackson Muleka (dk. 28), Diogo Gonçalves (dk. 90+2) (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Melih İbrahimoğlu (Konyaspor), Lichnovsky (Fatih Karagümrük)

