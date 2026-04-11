Konyasporlu futbolcularda roller değişti

Blaz Kramer çevik kuvvet, Adil Demirbağ trafik, Bahadır Han Güngördü yunus polisi oldu; Berkan Kutlu ve Melih İbrahimoğlu ise çocuklarla buluştu.

Konyasporlu futbolcular, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıldönümü ve Polis Haftası kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Yeşil Beyazlı temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor’un futbolcuları, Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 181. yıldönümünde Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Konya İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte anlamlı ve bir o kadar da dikkat çekici bir etkinliğe imza attı.

TÜMOSAN Konyasporlu futbolcular Adil Demirbağ, Blaz Kramer, Berkan Kutlu ve Melih İbrahimoğlu, polis üniformalarını giyerek, Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nün farklı birimlerinde görev alarak uygulama noktalarında vatandaşın karşısına çıktı.

Kramer Çevik Kuvvet, Kaptan Adil Trafik Polisi Oldu

Sloven forvet Blaz Kramer çevik kuvvet polisi olarak görev aldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nün Çevik Kuvvet ekiplerine dahil olan Blaz Kramer, emniyet güçleri ile birlikte mesai yaptı. Onu görenler önce gözlerine inanamadı, sonra hayretini gizleyemedi. TÜMOSAN Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ ise trafik polisi olarak görev yaptı. Trafik polisi Adil Demirbağ, Konya Büyükşehir Belediyesi MEDAŞ Stadyumu yakınlarında uygulama yaptı. Dur ihtarı üzerine duran sürücüler ise polis üniforması giyimli olan Adil Demirbağ’ı görünce şaşkınlık içerisinde kaldı.

Kaleci Bahadır, Yunusluğu Sevdi

Konyaspor’un başarılı file bekçisi Bahadır Han Güngördü de polis teşkilatına dahil olan isimlerden biriydi. Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde farkındalık oluşturmak için yürütülen çalışma kapsamında Konyaspor’un kalecisi Bahadır Han Güngördü, yunus polisi olarak araçları durdurup ehliyet kontrolü yaptı. Bazı sürücüler, Bahadır Han Güngördü’nün son haftalarda ortaya koyduğu performansı dile getirerek, sohbet etti.

Öte yandan polis olan isimlerden Berkan Kutlu ve Melih İbrahimoğlu ise çocuklarla buluştu. Çocuklarla birlikte top oynayan futbolcular, keyifli anlar yaşadı. Konyaspor, Polis Haftası’nda farkındalık oluşturmak adına yapılan bu çalışma ile Türk Polis Teşkilatı7nın 181. Kuruluş yıldönümünü kutladı.