Konya'da İleri Seviye Siyakat Kursu başlıyor
Konya'da Osmanlı bürokrasisinde kullanılan ve en karmaşık yazı türlerinden biri olarak kabul edilen, 'Siyakat' kursu başlıyor.
Osmanlı Türkçesi alanında kendini geliştirmek ve arşiv belgeleri üzerinde uzmanlaşmak isteyenlere yönelik olarak ücretsiz Siyakat kursu verilecek.
Konya Bölge Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde düzenlenecek İleri Seviye Siyakat Kursu, her cuma 19.00 - 21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.
Adaylar e-Yaygın sistemi üzerinden başvuru yapabilecekler.