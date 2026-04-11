  • Konya'da yürekler ağza geldi! Otomobilin çarptığı çocuk hastanelik oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen kaza korkuttu. Otomobilin çarptığı çocuk hastaneye kaldırıldı.

İHA
Haberin Özeti

  • Konya'nın Beyşehir ilçesinde 8 yaşındaki yabancı uyruklu A.H.'ye, karşıdan karşıya geçerken H.Ç. yönetimindeki otomobil çarptı.
  • Yaya yolunu kullanmadığı iddia edilen çocuk, ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
  • Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, yaya yolunu kullanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu 8 yaşındaki A.H.'ye karşıdan karşıya geçmek isterken seyir halindeki H.Ç. yönetimindeki 42 HC 390 plakalı otomobil çarptı.

Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı çocuk kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

