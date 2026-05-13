Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 13 Mayıs Çarşamba günü
Konya' da yaşayan vatandaşlar için nöbetçi eczane bilgileri açıklandı. 13 Mayıs Çarşamba günü, acil ilaç ihtiyacı olanlar için şehrin farklı ilçelerinde hizmet verecek nöbetçi eczaneler belli oldu. İşte nöbetçi eczaneler ve adresleri.
Konya'daki nöbetçi eczaneler;
1. BÖLGE (SELÇUKLU)
FETİH ECZANESİ
FERHUNİYE MAHALLESİ DR. ZİYA PAŞA SOKAK NO:6A SELÇUKLU
(NUMUNE HASTANESİ CİVARI)
0332 350 71 77
2. BÖLGE (SELÇUKLU)
HELUN ECZANESİ
KILINÇARSLAN MAHALLESİ KURTULDU SOKAK ADAPARK SİTESİ A. BLOK NO:2D SELÇUKLU
(ŞEFİKCAN - ADAKALE CADDESİ ELMAS KURAN KURSU YAKINI)
0332 247 00 47
3. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU)
HAYAT AĞACI ECZANESİ
HOCACİHAN MAHALLESİ ŞEHİT ALİ DIĞRAK CADDESİ NO:1AN SELÇUKLU
(YENİ MERAM TIP FAKÜLTESİ KARŞISI)
0332 501 60 01
4. BÖLGE (MERAM)
DAĞI ECZANESİ
ALAVARDI MH. YAKA CD. NO: 12/B MERAM
(ÇOLAK HOCA CAMİİ KARŞISI)
0332 351 01 02
5. BÖLGE (KARATAY - SELÇUKLU)
KULE ECZANESİ
MUSALLA BAĞLARI MAHALLESİ KULE CADDESİ NO:8/25 SELÇUKLU
(KULE CADDE, KULE AVM)
0332 220 00 00
6. BÖLGE (MERAM - SELÇUKLU - KARATAY)
HAKİMİYET ECZANESİ
ÇAYBAŞI MAHALLESİ KARAMAN CADDESİ NO:48B MERAM
(ESKİ GARAJ CİVARI, YENİ KARATAY BELEDİYESİ CİVARI)
0332 351 05 10
7. BÖLGE (KARATAY)
SAMANYOLU ECZANESİ
DOĞUŞ MAHALLESİ ALAADDİN KAP CADDESİ NO:66A KARATAY
(3 NOLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI)
0332 355 92 03
8. BÖLGE (SELÇUKLU)
AYDINLIK ECZANESİ
FATİH MAHALLESİ BÜLBÜLLÜ SOKAK NO:86 SELÇUKLU
(15 TEMMUZ (DR ALİ KEMAL BELVİRANLI) KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ ARKASI 245 62 45)
0332 351 22 50
9. BÖLGE (SELÇUKLU)
BURAKCAN ECZANESİ
ŞEYH ŞAMİL MAHALLESİ EMİNÖNÜ CADDESİ NO:26A SELÇUKLU
(SELÇUKLU BELEDİYE ARKASI, 70 NOLU M.ÇINAR A.S.M YANI, GAZALYE HATUN MH.KONAĞI ALTI)
0332 251 95 95
10. BÖLGE (SELÇUKLU)
BEGÜM ECZANESİ
BEYHEKİM MAHALLESİ GÜLSARAYI SOKAK NO:10A SELÇUKLU
(TOKİ 31 NOLU SAĞLIK OCAĞI- TOKİ CAMİİ YANI)
0332 263 10 63
11. BÖLGE (SELÇUKLU)
SERGÜL ECZANESİ
KOSOVA MAHALLESİ ŞERBETÇİLER SOKAK NO:1E SELÇUKLU
(ÖZEL FARABİ HASTANESİ YANI)
0332 255 30 33
12. BÖLGE (KARATAY - MERAM)
ÖZEKİN ECZANESİ
AYMANAS MAHALLESİ ARGITHAN SOKAK NO:30C MERAM
(AHMET ÖZCAN CADDESİ ZAFER ORTAOKULU ARKASI )
0332 353 38 03