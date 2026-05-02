Konya'da bisiklet festivali kayıtları başlıyor
Seydişehir Belediyesi ve Seydişehir Kültür Sanat Turizm ve Spor Derneği (SEYDER) tarafından düzenlenecek Bisiklet Festivali, 3-4-5 Temmuz tarihlerinde Seydişehir'de yapılacak.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir Bisiklet Festivali'nin 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacağını kayıtların 11 Mayıs 2026'da başlayacağını kaydetti.
Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Seydişehir Kültür Sanat Turizm ve Spor Derneği (SEYDER) iş birliğiyle düzenlenecek olan Seydişehir Bisiklet Festivali 2026 için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.
Seydişehir’de gerçekleştirilecek festivalin 3-4-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacağı belirten Başkan Ustaoğlu; “ilçemizin spor ve turizm potansiyeline önemli katkı sunacak olan festivalimize herkesi bekliyoruz. Festivaliz için ön kayıtlar 11 Mayıs 2026 saat 17.00 itibarıyla www.seydisehir.bel.tr adresi üzerinden yapılacak “dedi.