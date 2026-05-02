Kaporta ve mekanik, Turan Oto Yedek Parça 'da

Yeni açılan işletmesinde hem perakende hem de toptan satışta dijitalleşmeyi odağına alan Turan, geliştirdiği özel yazılımlarla Konya’nın ilçelerinden çevre illere kadar geniş bir ağa hizmet veriyor. Sektörün genellikle belirli araç grupları veya branşlar (sadece kaporta veya sadece mekanik) üzerinden ilerlediğini belirten Esat Turan, Turan Otomotiv ile bu kuralı değiştirdiğini ifade etti. Turan, "Konya’da tüm araç grupları ve markaları için hem kaporta hem de mekanik parçaları tek çatı altında bulunduran ilk ve tek işletmeyiz diyebilirim. Hızlı sirkülasyonu olan parçaları stokta tutarken, nadir bulunanları siparişle getiriyoruz" dedi.

“TAŞRAYA DİJİTAL HİZMET: B2B SİSTEMİYLE BÜYÜK AÇIKLIĞI KAPATIYORUZ”

Büyük ithalatçıların şehir merkezlerine odaklandığını ancak ilçelerde ciddi bir yedek parça ihtiyacı olduğunu vurgulayan Turan, kendi geliştirdiği işletmeden işletmeye (B2B) sistemiyle bu boşluğu dolduruyor. Online satış ağında 600 binden fazla ürün yer aldığını aktaran Turan, "Bozkır, Hadim, Ilgın gibi ilçelerdeki yedek parçacılara bu sistemi kuruyoruz. Sadece Konya ile sınırlı kalmayıp; Antalya, Mersin ve Afyon gibi illerin ilçelerine de bu dijital altyapıyla ulaşıyoruz" diye konuştu.

KALİTE HASSASİYETİ: “3. SINIF ÜRÜN ÖNERMİYORUZ”

Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuklarını dile getiren Esad Turan, kalitesiz yan sanayi ürünlerinden uzak durduklarını belirtti. Özellikle plastik aksamlarda ve mekanik parçalarda ucuz malzemenin ileride daha büyük maliyetler doğurduğunu hatırlatan Turan, şunları söyledi: “1000 liralık bir panel 2 ay sonra sarkma yapabiliyor. Bizim önceliğimiz kaliteli Tayvan malı veya orijinal ürünler. Bir sorun yaşandığında firmanın bilirkişi raporunu beklemeden, müşteriyi mağdur etmemek için ürünü hemen değiştirip işini çözüyoruz.”

PİYASADA BULUNMAYAN PARÇALARI KENDİSİ ÜRETİYOR

Esat Turan, sadece parça tedarik etmekle kalmayıp piyasada bulunmayan kritik parçaların imalatını da üstleniyor. Kalıpları kendisi yaptırarak bazı araç gruplarının sigorta kutusu kapaklarını veya fan ayaklarını daha dayanıklı ham maddelerle ürettiriyor. Turan, "Kalıpçı ustalarımız 'sağlam yapma ki bir daha gelsinler' dese de biz tam tersini yapıyoruz. Kaliteli ve sağlam olan her zaman tercih edilir" diyerek ticaret felsefesini özetledi. Turan ayrıca yerli marka TOGG’un da yedek parça tedariki yaptıklarını ifade etti.

SERVİS VE LOJİSTİK AĞI

Konya içinde günde 4-5 kez servis çıkardıklarını belirten Turan, şehir dışı gönderimlerde ise ambar ve kargo sistemlerini kullandıklarını söyledi. Iğdır’dan Ordu’ya kadar geniş bir müşteri portföyüne sahip olan Turan Otomotiv, perakende satışların yanı sıra home-office çalışan uzman ekibiyle B2B operasyonlarını da profesyonel bir şekilde yönetiyor.

