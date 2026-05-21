KOMEK yaz dönemi başvuruları açıldı! İşte kayıt tarihleri

Başkan Altay, KOMEK'in 2 milyon vatandaşa ulaşarak gelişim ve istihdama katkısını vurguladı; Genç KOMEK kayıtları ise 16 Haziran'da başlayacak.

Bu dönemde hibrit eğitim modeliyle teorik dersler online, uygulamalar yüz yüze yapılacak; ayrıca KUZEM 88 branşta online eğitim sunacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (KOMEK) yetişkinler için yaz dönemi kayıtları başladı. Kayıtlar 1 Haziran tarihine kadar devam edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, KOMEK’in kurulduğu günden bugüne kadar geçen süreçte 841 branşta 2 milyona yakın vatandaşın hayatına dokunan önemli bir eğitim merkezi olduğunu söyledi.

Tüm Konyalılar Davet Edildi

KOMEK’in Konya’nın en önemli marka değerlerinden biri haline geldiğini kaydeden Başkan Altay, tüm Konyalıları şu sözlerle davet etti:

“Her yaştan vatandaşımız burada hem yeni beceriler kazanıyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Özellikle gençlerimizin ve kadınlarımızın eğitimine, üretimine ve istihdamına destek veren KOMEK, şehrimizin sosyal yapısına da büyük katkı sunuyor. Kendini geliştirmek, yeni bir meslek öğrenmek, yeteneklerini keşfetmek isteyen tüm hemşehrilerimizi KOMEK ailesine katılmaya davet ediyorum. Yaz döneminde Genç KOMEK Yaz Okulu olduğu için yetişkinler için 8 kurs merkezinde gerçekleşecek kayıtlarımız 1 Haziran’a kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen hemşehrilerimiz KOMEK’in resmi internet sitesi üzerinden işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilir” ifadelerini kullandı.

KOMEK'te Hibrit Eğitim Dönemi

Eğitim, üretim ve istihdam odaklı çalışmalarıyla dikkat çeken KOMEK; Konya genelinde yaygın eğitim ağıyla her yaştan vatandaşa ulaşmayı sürdürüyor.

Bu dönem KOMEK’te hibrit eğitim modeliyle gerçekleştirilecek özel programları da yer alacak.

Kursiyerler, teorik eğitimleri online olarak alırken uygulama eğitimlerini yüz yüze gerçekleştirecekler.

Bunun yanında Canva ile Tasarım, Moda Tasarım ve Koleksiyon Hazırlama, Müşteri İlişkileri ve Satış Stratejileri gibi birçok yeni eğitim de ilk kez kursiyerlerle buluşacak.

KUZEM, 110 SINIFTA 88 BRANŞTA EĞİTİM VERECEK

KOMEK bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK Uzaktan Eğitim Merkezi (KUZEM) de yaz döneminde vatandaşlara online eğitim imkânı sunmaya devam edecek. Uzaktan meslek edindirme kurslarının öncüsü olan KUZEM’de; 110 sınıf ve 88 farklı branşta eğitim planlandı.

16 yaş ve üzeri tüm vatandaşların katılım sağlayabildiği KUZEM’de kursiyerler, canlı ders sistemiyle eğitimlerini internet erişimi bulunan her noktadan takip edebilecek. Eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler ise E-Devlet onaylı katılım belgelerine sahip olabilecek.

Yetişkin KOMEK ve KUZEM 2026 Yaz Dönemi kayıtları, 1 Haziran’a kadar komek.org.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

GENÇ KOMEK’TE KAYITLAR 16 HAZİRAN’DA

KOMEK bünyesinde 7-14 yaş arası gençlere yönelik eğitim programları da yaz döneminde devam edecek. Gençlerin yaz tatilini verimli geçirmesi amacıyla hazırlanan programlarda sanat, spor, kişisel gelişim ve uygulamalı atölye eğitimleri yer alacak. Genç KOMEK Yaz Okulu kayıtları ise 16 Haziran tarihinde başlayacak.

Ayrıca 15-17 yaş grubuna yönelik özel eğitim programları da bu yaz döneminde yeniden öğrencilerle buluşacak. Gençlerin ilgi alanlarına ve gelişen meslek alanlarına uygun olarak hazırlanan bu eğitimlerde teknoloji, tasarım, üretim ve kişisel gelişim odaklı yeni alanlar yer alacak.

ÖZEL GENÇ KOMEK KAYITLARI 2 HAZİRAN’DA

Özel eğitim ihtiyacı bulunan bireylere yönelik hazırlanan Özel Genç KOMEK kayıtları ise 2 Haziran tarihinde Mevlana Kültür Merkezi’nde başlayacak. Özel eğitim alanında hazırlanan uygulamalı ve sosyal destekli programlarla öğrencilerin gelişim süreçlerine katkı sunulması hedefleniyor.